El IEM en la FIL: cuando la democracia también se escribe

Desde hace cinco años, el IEM ha apostado por algo que va más allá de la organización de elecciones: dejar constancia escrita de sus experiencias, vivencias, procesos y decisiones que forman parte de la vida democrática del estado.

La semana pasada, el IEM pudo hacer presencia en la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) —a la que, según información oficial, acudieron casi un millón de personas—, para poner la mirada en un trabajo que pocas veces se discute con profundidad: la construcción de memoria editorial del Instituto Electoral de Michoacán.

Hoy no solo hablamos de elecciones; hablamos de publicaciones que documentan, analizan y dan voz a la ciudadanía: la revista Elector, como espacio de difusión institucional; Ombuds Electoral, como revista académica para el debate especializado; y Testimonios Electorales, como memoria viva de quienes han participado directamente en los procesos democráticos.

En este escenario, resulta especialmente significativo que en la FIL se presente un nuevo volumen de la colección Experiencias del IEM: Charapan: consulta para el cambio de la forma de elegir a sus autoridades. Un libro que no solo narra un procedimiento electoral, sino que reconstruye un proceso histórico de autodeterminación, desde la solicitud presentada en diciembre de 2023 hasta la consulta realizada en abril de 2025. No es un libro más; es un testimonio institucional, jurídico, antropológico y social de una comunidad que decidió ejercer su derecho a decidir.

Que estos materiales estén hoy al alcance de cualquier persona, de forma digital, no es un detalle menor: es una forma de abrir la democracia, de transparentar los procesos y de convertir la experiencia electoral en conocimiento público.

Síganme en mis redes sociales

@juanadolfomonti70 en TikTok

Juan Adolfo Montiel en Facebook

rmr