¿El gobierno se va a clavar el dinero de los bancos o no?

El pasado martes 11 de octubre se armó un escándalo supuestamente porque los diputados aprobaron una ley que le da la facultad al gobierno a quedarse con el dinero que tengan las personas en cuentas bancarias que ya no se usan y que los clientes nunca reclamaron. Mucha gente comenzó a espantarse pensando que, a partir de ahora, todos podrían perder su dinero, pero cálmate, sereno moreno, la realidad no es así y aquí te la voy a explicar.

En el año 2008 hubo una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito la cual establecía que, cuando una persona tuviera una cuenta en el banco y esta no hacía movimientos durante 3 años entonces la lana pasaría a una cuenta concentradora del propio banco esperando a que alguien fuera a reclamarla. Si pasaban otros 3 años, es decir 6 en total, y nadie decía esta boca es mía, entonces el banco estaba obligado a entregar el dinero de esas cuentas a la “Beneficencia Pública” lo que eso signifique. Eso sí, esto solo aplicaba a cuentas que no tuvieran saldos superiores a lo que hoy equivalen a 51 mil pesos aproximadamente. Si el saldo era mayor entonces ahí se quedaban guardados hasta que alguien los reclamara.

Esta nueva reforma de octubre 2022 fue aprobada con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención en lo general en el pleno de la Cámara de Diputados después de haber sido metida como una reforma exprés.

Lo que cambió respecto de la modificación anterior te lo resumo sin tanto rollo:

Antes sólo se mandaban a la beneficencia pública los saldos menores a 300 salarios mínimos, ahora son 540 UMAS que equivalen a 51 mil pesos aprox.

Antes si los saldos de las cuentas "abandonadas" superaban el monto entonces no se le daban a nadie y se debían guardar; ahora cuando superen esos 51 mil pesos se le deberán entregar a la Tesorería de la Federación quien deberá usarlos en temas de Seguridad Pública.

Una vez recibidos la Tesorería deberá repartirlos en un 50% para la Federación, 30% para los estados y 20% para los municipios.

Ahora, ya que entendiste que realmente no es que el gobierno se vaya a quedar con tu dinero y que realmente es un ajuste a una reforma que ya viene desde el 2008 no te espantes, tu lana en el banco nadie la tocará.

Pero en esta modificación me surgen algunas dudas: La resolución de usarse para “Asuntos de Seguridad Pública” está muy ambiguo aún y cuando mencionan que será para capacitación y equipamiento de las policías del país pero no dice cómo lo realizarán. Adicionalmente y como todos lo sabemos, ahora la seguridad federal está en manos de la Guardia Nacional que depende exclusivamente de la SEDENA entonces ¿quiere decir que la lana será para el ejército?

La verdad es que todavía falta que definan los procesos para que esto se lleve a cabo porque adicionalmente te platico que le preguntaron a Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, cuanta lana estaría afectada y su respuesta, según el periódico el Financiero fue: “en 2014 se cumplieron los primeros seis años (para entregar recursos a la beneficencia pública) y no tenemos registro de los montos que se han entregado porque es una información granular que maneja cada banco, no se maneja a nivel gremial, lo que sí sabemos es que la gran mayoría de la gente no deja de tener movimientos en sus cuentas, la gente sí suele utilizar su dinero, pero no tenemos datos precisos, ni siquiera aproximados de cuánto es lo que se ha destinado a la beneficencia desde que entró en vigor en 2008 y el primer vencimiento fue en 2014″.

Con esta respuesta confirmamos que nadie sabe ni de cuanta lana estamos hablando, ni cuantas cuentas o personas se verán afectadas. Esto junto con el no saber cómo se llevará el dinero el gobierno ni como lo aplicará deja una expectativa muy poco favorable de que vaya a funcionar pero bueno, como ni nos preguntaron y ya lo aprobaron, no queda mas que estar al pendiente a ver si esto jala.

Finalmente, para evitar que alguna de tus cuentas vaya a resultar afectada te hago las siguientes recomendaciones:

No abras cuentas en todos lados si no las vas a usar. Solamente maneja máximo 3 para que no pierdas de vista alguna. Asegúrate de tener tus datos y sobre todo tus beneficiarios actualizados e infórmale a esas personas que tienes una cuenta bancaria que ellos tendrán que reclamar si cuelgas los tenis. Si alguna de las cuentas la usas para manejar alguna inversión de plazos superiores a 6 meses asegúrate de realizar algún movimiento cada medio año. Deposítale y lo retiras algunos meses después. Con esto generas transaccionalidad y proteges tu cuenta para que no vayan a regalársela al gobierno. Si manejas cuentas que ya no usar mejor ve y cancélalas para que no tengas registros por todos lados.

Con esto proteges el mucho o poco saldo que tengas. Aun así la próxima semana te voy a enseñar cómo puedes saber si eres beneficiario de alguna cuenta bancaria de algún familiar que se haya fundido y que nunca te dijo que te había puesto a ti para reclamar su cuenta. Esto para evitar que el gobierno se quede con la lana que era para ti.

