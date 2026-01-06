El gobierno educativo de Michoacán en 2025 (II)

Un análisis crítico de los posicionamientos de la SEE y propuestas para una educación centrada en los derechos de niñas, niños y jóvenes

Segunda parte: abril – junio de 2025.

Este artículo examina cronológicamente los principales pronunciamientos de la dependencia estatal emitidos durante 2025 y propone alternativas de política pública que coloquen en el centro los derechos educativos de la infancia y juventud.

Abril: entre el mérito docente y la brecha digital

Medalla al Mérito Docente: despolitizar el reconocimiento

El 1 de abril cerró el plazo para postular candidaturas a la Medalla Michoacán al Mérito Docente 2025. Este reconocimiento es importante para valorar la trayectoria de maestras y maestros destacados. Lo significativo de este año es el reconocimiento explícito, por parte de diputados locales, de que en años previos el proceso fue discrecional y políticamente condicionado. Esta autocrítica es valiosa, pero insuficiente si no se acompaña de transformaciones estructurales.

Además, los mismos legisladores denunciaron que la comisión legislativa ha sido marginada de temas educativos fundamentales, como la discusión de la Ley Estatal de Educación y su armonización procrastinada. Esta exclusión evidencia un problema más profundo: la debilidad institucional de los órganos de supervisión democrática de la política educativa.

Propuesta: evaluación docente independiente y democrática, creando un jurado independiente, integrado por académicos de instituciones de educación superior, representantes de organizaciones de la sociedad civil especializada en educación y docentes destacados elegidos por sus pares; el fortalecimiento del rol del Congreso del Estado en la supervisión de la política educativa, con sesiones ordinarias trimestrales donde la persona titular de la SEE comparezca y presente avances medibles en indicadores educativos, así como el diseño de un sistema estatal de evaluación docente basado en impacto en aprendizajes, no en años de servicio, que considere: mejora en resultados de estudiantes, innovación pedagógica, participación en comunidades de aprendizaje y contribución a la mejora institucional.

Cecytem y la brecha STEM

El 9 de abril se inauguró el Primer Foro Internacional de Inteligencia Artificial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem), con reconocimiento a cinco alumnas destacadas en robótica y ciencias matemáticas. Este tipo de iniciativas merece celebrarse: promoción de áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), reconocimiento al talento femenino en campos históricamente masculinizados y vinculación con tendencias tecnológicas globales.

Sin embargo, estas iniciativas de excelencia suelen concentrarse en pocas escuelas privilegiadas, sin democratizar el acceso a educación tecnológica de calidad en todo el estado. ¿Cuántas escuelas públicas en zonas rurales o urbanas marginadas tienen laboratorios de robótica? ¿Cuántas estudiantes de comunidades indígenas tienen acceso a talleres de programación? La concentración del talento tecnológico perpetúa desigualdades y desperdicia el potencial de miles de jóvenes que nunca tendrán acceso a estas oportunidades.

Propuesta: democratización de la educación STEM, que incluya la creación de un Programa Estatal de Educación STEM con cobertura universal en educación básica, que incluya: kits de robótica educativa para todas las escuelas secundarias, talleres de programación desde primaria y ferias científicas regionales anuales; el establecimiento de centros comunitarios de tecnología en los 30 municipios con mayor marginación, equipados con computadoras, conectividad y personal capacitado para impartir talleres gratuitos de programación, robótica y diseño digital, así como un programa de becas para estudiantes de comunidades indígenas y rurales con talento en áreas STEM, que incluya transporte, hospedaje y materiales para participar en competencias estatales, nacionales e internacionales.

Preinscripciones digitales: el logro y la exclusión

El 11 de abril, la SEE celebró las preinscripciones digitales como “históricas”, reportando más de 110 mil trámites realizados en línea que evitaron filas interminables. El logro administrativo es innegable: el sistema funcionó, fue eficiente, ahorró tiempo a miles de familias. Pero falta la evaluación crítica: ¿cuántas familias no pudieron acceder al sistema por falta de conectividad o dispositivos? ¿Cuántos casos de exclusión digital quedaron sin registrarse?

La SEE reporta el éxito del sistema, pero no documenta sus fallas. Esta narrativa unilateral invisibiliza a quienes fueron excluidos. Una política pública responsable debe evaluar tanto sus aciertos como sus limitaciones, identificar a las poblaciones no atendidas y diseñar estrategias correctivas.

Propuesta: evaluación de cobertura real del sistema digital, partiendo de un diagnóstico público de cobertura del sistema de preinscripciones digitales que identifique: porcentaje de familias con acceso real a internet y dispositivos por región, casos documentados de familias que no pudieron completar el trámite en línea y zonas con mayor brecha digital; la expansión de la red de puntos de acceso comunitario en bibliotecas, casas de cultura y presidencias municipales, con personal capacitado y horarios extendidos durante todo el período de preinscripciones, y ventanillas presenciales en todas las escuelas para atender casos especiales y garantizar el derecho a la educación sin discriminación tecnológica.

Mayo: la contradicción entre triunfalismo y crisis estructural

“El mejor momento de la historia educativa”: narrativa vs. realidad

El 1 de mayo, la SEE declaró que Michoacán vive “el mejor momento de la historia educativa”, destacando la justicia laboral para más de 8,200 docentes mediante la entrega de formatos únicos de personal, horas adicionales y promociones. La certeza laboral docente es, sin duda, un avance significativo. Maestras y maestros merecen condiciones laborales dignas, salarios justos y estabilidad en el empleo. Nadie sensato discutiría esto.

¿Cómo puede declararse “el mejor momento de la historia educativa” cuando la violencia está cobrando la vida de estudiantes? El bienestar docente es fundamental, pero es solo una dimensión de la calidad educativa. Una educación de calidad requiere también seguridad, infraestructura digna, materiales educativos, formación docente continua y, sobre todo, garantía del derecho a la vida de niñas, niños y jóvenes.

Mayo de 2025 estuvo marcado por 15 días de paro magisterial que afectaron a más de 900 mil estudiantes, que perdieron tres semanas de aprendizaje, que jamás se recuperan completamente. Y esto en un contexto donde Michoacán ya arrastra rezagos educativos históricos. La SEE esperaba un tercer ciclo escolar completo sin movilizaciones, pero la realidad fue otra. ¿Qué estrategias de diálogo anticipado se implementaron? ¿Existe un plan de recuperación de clases perdidas?

Propuestas: seguridad escolar, diálogo social y mejor formación docente, con la implementación urgente de un Protocolo de Seguridad Escolar en contextos de violencia que incluya: diagnóstico de riesgo por plantel, rutas seguras casa-escuela-casa, coordinación con autoridades de seguridad pública y espacios de contención emocional para estudiantes afectados por violencia; la creación de un Programa de Atención Psicosocial para estudiantes, docentes y familias afectadas por violencia, con personal especializado en trauma y al menos un psicólogo por cada tres escuelas en zonas de alta incidencia delictiva; la reorientación del presupuesto educativo para destinar al menos 2 % del presupuesto total a desarrollo profesional docente —lo que representa un aumento de más de 1,000 % respecto a los niveles actuales— y la liberación de tiempo laboral para capacitación: al menos 40 horas anuales con goce de sueldo para que docentes participen en programas de formación continua sin afectar sus ingresos ni su carga horaria.

Infraestructura escolar: inversión insuficiente y dispersa

El 29 de mayo se anunció la supervisión de mejoras en infraestructura escolar con una inversión total de 9 mil millones de pesos: 2 mil millones estatales más 7 mil millones federales del programa “La Escuela es Nuestra”. La cifra suena impresionante. El problema está en su distribución. Desde Mexicanos Primero calculamos que, de los recursos estatales, se destinan 590 millones de pesos para 12,000 planteles. Esto representa menos de 50,000 pesos por escuela.

¿Qué puede resolverse con 50,000 pesos en una escuela que carece de sanitarios, agua potable, electricidad o techos seguros? Prácticamente nada. Además, persiste el dato demoledor: dos de cada tres escuelas en Michoacán no cuentan con servicios básicos completos. Esto no es solo un problema de infraestructura, es una violación al derecho humano a una educación digna. Nadie puede aprender en condiciones insalubres, peligrosas o indignas.

Propuesta: infraestructura escolar como prioridad presupuestal, priorizando las escuelas sin servicios básicos mediante un Fondo de Emergencia de Infraestructura Educativa que destine recursos concentrados para garantizar agua, luz, sanitarios y techos seguros en los próximos dos años; asegurar estándares mínimos obligatorios en agua potable, sanitarios separados por sexo con privacidad e higiene, electricidad, internet, áreas deportivas y recreativas, y espacios accesibles para personas con discapacidad; así como auditorías ciudadanas con participación de madres y padres de familia que verifiquen calidad de materiales, tiempos de ejecución y aplicación efectiva de recursos.

Junio: cierre de ciclo entre elecciones y ausencia de evaluación

Escuelas como casillas: uso sin protección

El 1 de junio, la SEE reconoció que 7 de cada 10 casillas electorales se instalaron en escuelas públicas y privadas. El uso de instalaciones educativas como espacios para ejercer el derecho democrático al voto es legítimo y tiene una lógica práctica: las escuelas están distribuidas territorialmente y cuentan con espacios adecuados.

Las jornadas electorales dejan instalaciones maltratadas: pisos rayados, paredes dañadas, sanitarios sucios, mobiliario descompuesto. ¿Quién asume estos costos? ¿Existe un fondo específico para reparación post-electoral? Además, se pierde una oportunidad pedagógica: aprovechar el proceso democrático para fortalecer la educación cívica de estudiantes.

Propuesta: escuelas electorales con protección y pedagogía cívica, estableciendo un protocolo de protección de la infraestructura escolar durante jornadas electorales que incluya: supervisión de autoridades educativas durante la instalación y desinstalación de casillas, inventario previo y posterior del estado de instalaciones, y sanciones a funcionarios electorales por daños no reportados; la creación de un fondo de mantenimiento postelectoral con aportación del Instituto Electoral de Michoacán equivalente al 2 % del presupuesto electoral, destinado exclusivamente a reparación de escuelas utilizadas como casillas; y el aprovechamiento pedagógico del proceso electoral mediante proyectos escolares de educación cívica: simulacros de votación, análisis de propuestas, debates estudiantiles y seguimiento ciudadano del cumplimiento de compromisos de campaña.

Calendario 2025-2026: menos días, mismos conflictos

El 10 de junio, se compartió el calendario del ciclo escolar 2025-2026 con 185 días de clases. El calendario incluye una semana adicional de vacaciones por instrucción de la presidenta Sheinbaum, lo que beneficia el descanso docente, pero reduce días efectivos de clase.

¿Qué estrategias concretas se implementarán para garantizar días efectivos de clase? El diálogo anticipado con organizaciones magisteriales es fundamental. También lo es un plan de recuperación de clases perdidas.

Propuesta: garantía de días efectivos de clase, con la instalación de mesas de diálogo permanente con organizaciones magisteriales todo el ciclo escolar, con agenda específica que incluya: atención a demandas laborales pendientes, cronograma de negociaciones y mecanismos de solución de conflictos que minimicen impacto en clases; el diseño e implementación obligatoria de un Plan de Recuperación de Clases Perdidas que contemple: extensión de horarios en días posteriores a paros, clases sabatinas con pago adicional a docentes que participen voluntariamente, tutorías intensivas en períodos vacacionales y uso de plataformas digitales para contenidos asincrónicos y formación docente en períodos de receso escolar, que compensen la reducción de días lectivos con mejora en capacidades pedagógicas.

Continuaremos con el siguiente trimestre.

