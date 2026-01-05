El gobierno educativo de Michoacán en 2025
Un análisis crítico de los posicionamientos de la SEE y propuestas para una educación centrada en los derechos de niñas, niños y jóvenes
Primera parte: enero-marzo de 2025.
Este artículo examina cronológicamente los principales pronunciamientos de la dependencia estatal emitidos durante 2025 y propone alternativas de política pública que coloquen en el centro los derechos educativos de la infancia y juventud.
Enero: El arranque del ciclo entre logros materiales y brechas digitales
El programa 'Jalo a estudiar': tenis como indicador educativo
El 8 de enero, la SEE presentó su balance de logros educativos, destacando la distribución de 200 mil pares de tenis a través del programa 'Jalo a estudiar'. El mensaje central fue claro: Michoacán avanza en educación. Sin embargo, reducir los "logros educativos" a la distribución de bienes materiales evidencia su conceptualización de lo que significa garantizar el derecho a la educación.
¿Cuántos estudiantes mejoraron sus competencias lectoras? ¿Qué porcentaje avanzó en pensamiento matemático? ¿Cómo se está atendiendo el rezago socioemocional pospandemia? Estas preguntas, fundamentales para evaluar la calidad educativa, permanecieron ausentes del discurso oficial. Los tenis son importantes —nadie niega su valor para facilitar la asistencia escolar—, pero la educación no puede medirse en pares de calzado.
Propuesta: sistema integral de evaluación del aprendizaje
Es urgente implementar un sistema de evaluación continua que vaya más allá de los indicadores de asistencia, calzado y cobertura. La propuesta incluye evaluaciones diagnósticas trimestrales en competencias básicas (lectoescritura, matemáticas, pensamiento crítico), con resultados públicos desagregados por región, municipio y escuela; la vinculación del apoyo material con seguimiento pedagógico: cada estudiante beneficiario de programas como 'Jalo a estudiar' debe tener un expediente de aprendizaje que permita identificar necesidades específicas; un programa de acompañamiento socioemocional con personal especializado en al menos el 50% de las escuelas públicas para el próximo ciclo escolar, priorizando zonas con mayor índice de violencia; y la creación de un Observatorio Ciudadano de la Educación que monitoree el cumplimiento de metas pedagógicas, no solo administrativas.
Gobierno digital: ¿modernización o exclusión?
El 7 de enero, la SEE anunció la implementación de preinscripciones en línea a partir del 13 de enero, presentándolo como un avance de "gobierno digital". La iniciativa es, en principio, positiva: agiliza trámites y reduce filas interminables bajo el sol. El problema está en lo no dicho: ¿qué pasa con las familias sin acceso a internet?
La digitalización sin estrategias de inclusión puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad educativa. Lo que se presenta como modernización administrativa puede excluir precisamente a quienes más necesitan acceso al sistema educativo: familias en situación de vulnerabilidad económica, comunidades rurales, pueblos indígenas.
Propuesta: digitalización inclusiva con presencia territorial
Incluye el establecimiento de centros de apoyo digital en bibliotecas públicas, casas de cultura y presidencias municipales durante todo el período de preinscripciones, con personal capacitado para asistir a las familias; el mantenimiento obligatorio de opciones presenciales en todas las escuelas para garantizar el derecho a la educación sin discriminación por condición tecnológica; una campaña de formación digital dirigida a padres y madres en zonas con mayor brecha tecnológica, implementada al menos un mes antes del período de preinscripciones; y el desarrollo de una aplicación móvil con bajo consumo de datos que permita realizar el trámite desde teléfonos básicos, no solo smartphones.
Día Internacional de la Educación: sin evidencia
El 24 de enero, en conmemoración del Día Internacional de la Educación, la SEE reafirmó su prioridad de "mejorar la calidad educativa" para más de 1,267,000 estudiantes, articulando su estrategia en tres ejes: impulso pedagógico, rectoría educativa y fortalecimiento institucional.
¿Qué significa "impulso pedagógico" en la práctica? ¿Cuáles son los indicadores medibles? ¿Cómo se está evaluando la mejora en la calidad educativa? El discurso de la "transformación educativa" se repite constantemente, pero sin datos que lo respalden.
Propuesta: transparencia radical en resultados educativos
Requiere la publicación trimestral de un tablero de indicadores educativos en plataforma abierta, que incluya tasas de aprobación, reprobación y deserción por escuela; resultados de evaluaciones diagnósticas; avance en infraestructura; presupuesto ejercido por rubro, entre otras decenas de indicadores, establecidos de la mano con la sociedad civil organizada, académicos, maestros y padres de familia; el establecimiento de metas educativas específicas, medibles y con plazos definidos para cada uno de los "ejes estratégicos", con mecanismos claros de seguimiento ciudadano; y la creación de un sistema de rendición de cuentas basado en aprendizajes reales, no solo en indicadores de cobertura o asistencia.
Consejos Técnicos Escolares: participación, ¿impacto?
El 31 de enero se celebró el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año con la participación de más de 40 mil docentes, abordando temáticas de la Nueva Escuela Mexicana. Los CTE son espacios fundamentales para la reflexión pedagógica colectiva y la toma de decisiones a nivel escuela. Sin embargo, la sola participación no garantiza transformación educativa.
¿Qué acuerdos se tomaron? ¿Cómo se está dando seguimiento a su implementación? ¿Existe evaluación del impacto de estos espacios en las prácticas docentes cotidianas? Sin mecanismos de seguimiento y evaluación, los CTE corren el riesgo de convertirse en rituales burocráticos sin incidencia real en el aprendizaje de las y los estudiantes.
Propuesta: CTE con seguimiento y vinculación territorial
Mediante la implementación de un sistema de seguimiento de acuerdos de CTE que documente compromisos, responsables y fechas de cumplimiento, con verificación por parte de supervisiones escolares; la evaluación semestral del impacto de los CTE mediante encuestas a docentes sobre cambios concretos en sus prácticas pedagógicas y grupos focales con maestros y estudiantes sobre percepción de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y la vinculación de los CTE con necesidades pedagógicas específicas de cada zona educativa, identificadas a través de diagnósticos participativos que involucren a docentes, estudiantes y familias.
Febrero: becas y estímulos sin articulación pedagógica
Beca Benito Juárez: apoyo necesario, pero insuficiente
El 4 de febrero se anunció el inicio del registro para la Beca Benito Juárez 2025 en nivel medio superior. Las becas son un componente crucial de la política de equidad educativa —nadie lo discute—. El problema es que se presentan como solución suficiente cuando en realidad son apenas una condición necesaria. Una beca garantiza recursos económicos para la permanencia escolar, pero no garantiza aprendizaje, instalaciones dignas o ambientes escolares seguros.
Además, persiste la opacidad en los criterios de asignación. ¿Cómo se garantiza que las becas lleguen efectivamente a quienes más las necesitan? ¿Existe correlación entre la entrega de becas y la mejora en indicadores de permanencia y conclusión de estudios? Sin esta información, las becas se convierten en un mecanismo clientelar potencial más que en una política educativa estratégica.
Propuesta: becas articuladas con trayectorias de aprendizaje
Con el diseño de un programa integral de becas que vincule el apoyo económico con tutorías académicas obligatorias y acompañamiento psicopedagógico para estudiantes en situación de vulnerabilidad; el establecimiento de un sistema transparente de asignación con criterios públicos, verificables y basados en índices de marginación socioeconómica, con mecanismos de contraloría social; el seguimiento del desempeño académico de estudiantes becarios mediante reportes semestrales que permitan identificar necesidades de apoyo adicional y ajustar estrategias de acompañamiento; y la evaluación de impacto a mediano plazo que correlacione entrega de becas con indicadores de permanencia, conclusión de estudios, acceso a educación superior y trayectorias laborales.
Segundo Consejo Técnico: más participación, mismas preguntas
El 28 de febrero se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria del CTE del ciclo 2024-2025, con la participación de más de 50 mil docentes. Los temas abordados —codiseño e integración curricular— son relevantes y pertinentes para la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.
¿Qué significa "codiseño" en la práctica cotidiana de las aulas michoacanas? ¿Cómo se está traduciendo la integración curricular en mejores experiencias de aprendizaje para las y los estudiantes? ¿Existen mecanismos para que docentes compartan prácticas exitosas?
Propuesta: comunidades de aprendizaje docente
Mediante la creación de redes de comunidades de aprendizaje entre docentes de distintas escuelas para compartir estrategias pedagógicas exitosas, con encuentros presenciales trimestrales y plataforma digital de intercambio permanente; así como la sistematización y publicación de buenas prácticas pedagógicas identificadas en los CTE, con materiales de apoyo para su replicación y adaptación en diferentes contextos escolares.
Marzo: efemérides esperando transversalidad
Día Internacional de la Mujer
La SEE destacó la importancia de fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer, lo cual es invaluable. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué está haciendo la SEE el resto del año para transversalizar la perspectiva de género en el currículo educativo?
Se requiere formación docente continua en prevención de violencia de género, protocolos efectivos de atención a casos de acoso y violencia escolar, contenidos curriculares que deconstruyan estereotipos, y ambientes escolares seguros para todas las identidades de género.
Propuesta: perspectiva de género todo el año
A través del desarrollo de un programa integral de educación con perspectiva de género que incluya: revisión curricular para eliminar contenidos sexistas, materiales educativos con lenguaje inclusivo y proyectos escolares que promuevan la igualdad sustantiva; la formación continua para todo el personal docente y administrativo en prevención de violencia de género, masculinidades no violentas y atención a diversidades sexo-genéricas, con cargo al erario; la creación y operación efectiva de protocolos de atención a violencia de género en el ámbito escolar, con rutas claras de denuncia, acompañamiento psicológico y sanciones a agresores; y el establecimiento de comités de género en cada escuela, integrados por docentes, estudiantes y familias, con atribuciones para proponer acciones y dar seguimiento a casos.
Estrategia 'Vive saludable': salud sin articulación pedagógica
El 5 de marzo se preparó el arranque estatal de la Estrategia Nacional "Vive saludable, vive feliz", impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que llegará a más de 5 mil planteles. La promoción de la salud en el ámbito escolar es fundamental, especialmente en un contexto de crisis de obesidad infantil y problemas de salud mental en la población juvenil.
¿De qué sirve promover "vida saludable" si las escuelas no cuentan con agua potable? ¿Cómo fomentar actividad física en planteles sin espacios deportivos dignos? ¿Cómo hablar de nutrición cuando no existen comedores escolares con alimentos de calidad?
Propuesta: salud escolar integral y territorializada
Con la integración del programa de salud con el proyecto pedagógico de cada escuela, incluyendo educación nutricional, prevención de adicciones, educación sexual integral y promoción de la salud mental como contenidos curriculares transversales; garantizar infraestructura básica para la salud en todas las escuelas: acceso a agua potable, sanitarios dignos, comedores escolares con menús balanceados subsidiados para estudiantes en situación de vulnerabilidad; y la creación de espacios deportivos y recreativos en al menos el 80% de las escuelas públicas, con programas de activación física diaria y torneos deportivos escolares que promuevan la convivencia y el desarrollo integral.
