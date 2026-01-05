El gobierno educativo de Michoacán en 2025

El programa 'Jalo a estudiar': tenis como indicador educativo

El 8 de enero, la SEE presentó su balance de logros educativos, destacando la distribución de 200 mil pares de tenis a través del programa 'Jalo a estudiar'. El mensaje central fue claro: Michoacán avanza en educación. Sin embargo, reducir los "logros educativos" a la distribución de bienes materiales evidencia su conceptualización de lo que significa garantizar el derecho a la educación.

¿Cuántos estudiantes mejoraron sus competencias lectoras? ¿Qué porcentaje avanzó en pensamiento matemático? ¿Cómo se está atendiendo el rezago socioemocional pospandemia? Estas preguntas, fundamentales para evaluar la calidad educativa, permanecieron ausentes del discurso oficial. Los tenis son importantes —nadie niega su valor para facilitar la asistencia escolar—, pero la educación no puede medirse en pares de calzado.

Propuesta: sistema integral de evaluación del aprendizaje

Es urgente implementar un sistema de evaluación continua que vaya más allá de los indicadores de asistencia, calzado y cobertura. La propuesta incluye evaluaciones diagnósticas trimestrales en competencias básicas (lectoescritura, matemáticas, pensamiento crítico), con resultados públicos desagregados por región, municipio y escuela; la vinculación del apoyo material con seguimiento pedagógico: cada estudiante beneficiario de programas como 'Jalo a estudiar' debe tener un expediente de aprendizaje que permita identificar necesidades específicas; un programa de acompañamiento socioemocional con personal especializado en al menos el 50% de las escuelas públicas para el próximo ciclo escolar, priorizando zonas con mayor índice de violencia; y la creación de un Observatorio Ciudadano de la Educación que monitoree el cumplimiento de metas pedagógicas, no solo administrativas.

Gobierno digital: ¿modernización o exclusión?

El 7 de enero, la SEE anunció la implementación de preinscripciones en línea a partir del 13 de enero, presentándolo como un avance de "gobierno digital". La iniciativa es, en principio, positiva: agiliza trámites y reduce filas interminables bajo el sol. El problema está en lo no dicho: ¿qué pasa con las familias sin acceso a internet?

La digitalización sin estrategias de inclusión puede convertirse en un nuevo factor de desigualdad educativa. Lo que se presenta como modernización administrativa puede excluir precisamente a quienes más necesitan acceso al sistema educativo: familias en situación de vulnerabilidad económica, comunidades rurales, pueblos indígenas.

Propuesta: digitalización inclusiva con presencia territorial

Incluye el establecimiento de centros de apoyo digital en bibliotecas públicas, casas de cultura y presidencias municipales durante todo el período de preinscripciones, con personal capacitado para asistir a las familias; el mantenimiento obligatorio de opciones presenciales en todas las escuelas para garantizar el derecho a la educación sin discriminación por condición tecnológica; una campaña de formación digital dirigida a padres y madres en zonas con mayor brecha tecnológica, implementada al menos un mes antes del período de preinscripciones; y el desarrollo de una aplicación móvil con bajo consumo de datos que permita realizar el trámite desde teléfonos básicos, no solo smartphones.

Día Internacional de la Educación: sin evidencia

El 24 de enero, en conmemoración del Día Internacional de la Educación, la SEE reafirmó su prioridad de "mejorar la calidad educativa" para más de 1,267,000 estudiantes, articulando su estrategia en tres ejes: impulso pedagógico, rectoría educativa y fortalecimiento institucional.

¿Qué significa "impulso pedagógico" en la práctica? ¿Cuáles son los indicadores medibles? ¿Cómo se está evaluando la mejora en la calidad educativa? El discurso de la "transformación educativa" se repite constantemente, pero sin datos que lo respalden.

Propuesta: transparencia radical en resultados educativos

Requiere la publicación trimestral de un tablero de indicadores educativos en plataforma abierta, que incluya tasas de aprobación, reprobación y deserción por escuela; resultados de evaluaciones diagnósticas; avance en infraestructura; presupuesto ejercido por rubro, entre otras decenas de indicadores, establecidos de la mano con la sociedad civil organizada, académicos, maestros y padres de familia; el establecimiento de metas educativas específicas, medibles y con plazos definidos para cada uno de los "ejes estratégicos", con mecanismos claros de seguimiento ciudadano; y la creación de un sistema de rendición de cuentas basado en aprendizajes reales, no solo en indicadores de cobertura o asistencia.

Consejos Técnicos Escolares: participación, ¿impacto?

El 31 de enero se celebró el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del año con la participación de más de 40 mil docentes, abordando temáticas de la Nueva Escuela Mexicana. Los CTE son espacios fundamentales para la reflexión pedagógica colectiva y la toma de decisiones a nivel escuela. Sin embargo, la sola participación no garantiza transformación educativa.

¿Qué acuerdos se tomaron? ¿Cómo se está dando seguimiento a su implementación? ¿Existe evaluación del impacto de estos espacios en las prácticas docentes cotidianas? Sin mecanismos de seguimiento y evaluación, los CTE corren el riesgo de convertirse en rituales burocráticos sin incidencia real en el aprendizaje de las y los estudiantes.

Propuesta: CTE con seguimiento y vinculación territorial

Mediante la implementación de un sistema de seguimiento de acuerdos de CTE que documente compromisos, responsables y fechas de cumplimiento, con verificación por parte de supervisiones escolares; la evaluación semestral del impacto de los CTE mediante encuestas a docentes sobre cambios concretos en sus prácticas pedagógicas y grupos focales con maestros y estudiantes sobre percepción de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y la vinculación de los CTE con necesidades pedagógicas específicas de cada zona educativa, identificadas a través de diagnósticos participativos que involucren a docentes, estudiantes y familias.