El gasto de bolsillo, la realidad de la inflación en salud en México

El gasto de bolsillo es el desembolso directo que realiza una familia para solventar servicios de salud como pueden ser consultas, medicamentos, estudios, rehabilitaciones, etc. Este concepto representa la forma más inequitativa de que una familia financie su acceso a servicios médicos ya que depende no de sus necesidades de salud sino de las posibilidades económicas para pagar lo que al final muestra la calidad de dichos servicios en un país. Considerando que una población enferma no es productiva, el gasto de bolsillo es uno de esos datos económicos más ignorados, pero más importantes.

Para que vayas teniendo una perspectiva, en Dinamarca, como se supone que casi somos, el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud es del 12% mientras que aquí en México es del 40%; y por si piensas que no sería justo compararnos con un país nórdico pues en Colombia es del 14%, en Brasil del 22% y en Argentina del 24%.

Esto indica que, en nuestro país, cada quien debe ir a pagar, directo de su cartera, cualquier necesidad médica que tenga ya que o no cuenta con prestaciones sociales que lo cubran o tampoco cuenta con un seguro de gastos médicos mayores.

Entendiendo esto podemos tener claro entonces la importancia de uno dato económico que incrementa directamente la vulnerabilidad de las familias: la inflación médica. Se trata del aumento de los precios de los productos y servicios relacionados con la salud y, siempre, es mayor a la inflación general. Por ejemplo, en 2022 los precios generales subieron un 7.82% y los servicios médicos casi el 8%, en 2023 la general fue del 4.66% y la médica del 10.7% y para este 2024 se espera que la inflación global no supere el 5% pero la médica llegará al 9.9% según estimaciones.

Incluso si lo vemos por categorías, en la primer quincena de Enero, la inflación general fue del 4.9% pero los precios de los medicamentos subieron un 7.3% y los costos de la hospitalización subieron un 7.4%

Ahora, si vemos lo que cuestan las enfermedades graves, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, un tratamiento completo de cáncer cuenta en promedio 2.5 mdp, lo mismo que una enfermedad del sistema nervioso. Si consideras que poco menos del 10% de toda la población cuenta con un seguro de gastos médicos, te darás cuenta que 9 de cada 10 mexicanos están ante un enorme riesgo de no poder hacer frente a gastos inesperados relacionados con la salud.

Si nos ponemos a revisar más a profundidad las cifras para identificar donde se origina el principal aumento en los costos de salud nos damos cuenta que es en el rubro de los gastos hospitalarios ya que ni los honorarios médicos no las medicinas no especializadas impactan profundamente gracias a la enorme cantidad de doctores disponibles y a que los medicamentos genéricos se han hecho sumamente accesibles.

La inflación médica, además de un fenómeno económico es una fiebre silenciosa que merma la salud y estabilidad financiera de los mexicanos. Es muy importante que, si eres cabeza de familia, le des la importancia que este tema requiere ya que los eventos graves de salud desaparecen patrimonios, que se formaron en años, en tan solo días. Considera formar un fondo para la adquisición de un seguro de gastos médicos mayores, créeme cuando te digo que, el día que lo uses te podrías salvar, literalmente, la vida; tanto física como financiera.

La próxima semana te voy a platicar de las tendencias en servicios médicos que dominarán en el mercado en este 2024.

