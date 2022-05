El efecto teflón de AMLO

Las encuestas publicadas en los días anteriores no revelan sino datos que ya sabíamos o que podíamos deducir. La aprobación y popularidad de AMLO repunta alcanzando un 62 por ciento, colocándolo en el mismo nivel de hace un año, de acuerdo con lo publicado por las encuestas de Reforma y Mitofsky. Esto no es más un trago amargo y un golpe crudo de realidad para el grupo de oposición que, a manotazos de ahogado, vende hasta a la abuela con tal de desestimar el movimiento regeneracional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T.

Pareciera increíble, que tras meses de campañas de deslegitimación hacia los proyectos cúspides de la cuarta transformación, el efecto es totalmente inverso a lo esperado por las filas burguesas, oligarcas y opositoras. Cuando parecía que el navío de la 4T se dirigía hacia una colisión inexorable; producto de los ataques por ambos flancos de la prensa derechosa, de puñados de argumentos sosos, descalificaciones aberrantes y una lluvia de falacias verdaderamente deleznables. El buque, viento en popa, ve la luz en el horizonte y con un efecto teflón, en el que todo se le resbala, sigue su camino, fiel a las convicciones; mucho más cerca de la meta.

El intento de desprestigio desmedido y la ya acostumbrada guerra sucia, no ha sido hasta el momento más que un juego vil y descarnado que no hace más que dejar claro, que el que escupe para arriba, en la cara le cae. Cifras de Reforma y el Financiero indican que no solo la popularidad y la aceptación de AMLO han recuperado cuatro puntos porcentuales; sino que dicho repunte, también, cual efecto dominó, fortalece la narrativa morenista y consecuentemente se esparce y replica interminablemente en los 6 estados próximos con elecciones locales.

Las candidatas y candidatos de Morena a gobernador lideran con amplias ventajas las preferencias en 5 de los 6 estados próximos a renovar gobierno estatal el próximo 5 de junio, esto, según datos presentados por el Financiero. Tanto en Oaxaca como en Quintana Roo, la superioridad en números es rotunda, de 17 a 15 puntos porcentuales. En Hidalgo y Tamaulipas la ventaja también es notoria: 9 puntos porcentuales. Y en Durango y Aguascalientes, en donde los conservadores aseguraban su victoria, la diferencia se reduce considerablemente, cada vez más cerca de la elección.

Este poder arrastre, que representa la figura de Andrés Manuel, así como la de Morena y la de quienes se perfilan para las elecciones del 2024 suma cada vez más puntos en las encuestas; puntos que finalmente se traducen en el apapacho y la aprobación innegable de más de 30 millones de mexicanos que sembraron su esperanza en el proyecto de la Cuarta Transformación en las elecciones del 2018 y de muchos más que se han ido sumando en el camino al ver realizados sus sueños y anhelos en un país en el que la decepción y el desencanto era parte de la cotidianidad.

El camino está marcado, se han alzado las velas; la cuarta transformación se fortalece hoy más que nunca.

rmr