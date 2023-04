El desechamiento

Dentro de la trama de si la tesis profesional para obtener su título de Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escrita supuestamente por la aún ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)Yasmín Esquivel Mosa deriva de un plagio, ésta promovió un juicio de amparo en contra de dicha casa de estudios, para limitarla en su actuación de investigación al respecto; juicio de amparo controlado con el número 202/2023 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX.

Una vez admitido, el proceso fue suspendido por la interposición de tres recursos de queja que fueron resueltos el pasado viernes 21 de los corrientes en sesión del XXI Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX, resolviendo declarar fundado el primero de los recursos (93/2023) y sin materia los dos subsecuentes; por tanto, se acuerda por mayoría de los magistrados se deseche dicho medio de control constitucional.

La determinación de la mayoría de los magistrados es por la razón de que consideran que no se está frente a un acto definitivo susceptible de ser impugnado vía juicio de amparo, que una vez que la UNAM resuelva lo que en derecho proceda respecto del presunto plagio, la ministra en cuestión tendrá la oportunidad de atacar dicha resolución agotando los medios de defensa que considere.

Llama la atención el contenido del voto particular en beneficio de la parte quejosa, al precisar que, a la quejosa no se le llamó para defenderse previo a la determinación del plagio, que, si tiene afectación en su imagen, que no hay una causal de improcedencia, que la admisión de la demanda por el a quo es la correcta.

Los días de la ministra no están contados aún, al parecer, al saber previamente el sentido del proyecto, promovió un medio de defensa en una instancia local, con lo cual de manera sorprendente en una vía super expedita, dictan unas extrañas medidas cautelares obligando a la UNAM a detenerse en su investigación.

Si se esperaba que renunciara ante el escrutinio público, no lo va a hacer, porque no es conveniente a los intereses del señor presidente, poco a poco va en una caída larga y lenta hacia el ocaso de una profesión que legalmente de ser cierto el plagio, nunca pudo haber ejercido; como consecuencia de ello, tendrá que ser objeto del retiro de sus reconocimientos otorgados por conveniencia política en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) hace unos meses por el entonces Rector y Directora Interina, para salvar el prestigio de la Casa de Hidalgo… @lvarezbanderas

rmr