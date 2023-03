El dólar brincón

Por si no te has dado cuenta, el tipo de cambio anda más alborotado que el oso de la película que está ahorita en los cines. En Marzo del año pasado el billete verde estaba en $20.41 para llegar a su pico de 20.94 en Julio. A partir de ahí comenzó una tendencia lenta pero constante a la baja hasta que el 08 de marzo pasado tocó el $17.96 siendo el nivel más bajo en muchos años aunque la fiesta duró poco porque en menos de una semana se dio un brinco a $18.99 que es mucho para un periodo tan corto.

Las preguntas que todo mundo tienen son: ¿por qué hay tanta volatilidad? y ¿a cuánto va a llegar? Pues de entrada te aseguro que la respuesta a la segunda pregunta NADIE la tiene. Hay desde analistas que dicen que terminará el año en 20.20 (según el consenso de la encuesta Banamex de Febrero 2023) hasta youtubers que se la pasan recomendando que compres dólares porque se va a disparar ¿verdad chumibebé?

Los que nos dedicamos a esto leemos reportes, análisis, expectativas, informes técnicos, etc y cada uno le atribuye el comportamiento actual de nuestra moneda a distintos factores. Los más populares en las opiniones de los expertos son:

Debilidad del dólar por la incontrolable inflación en EUA.

La inundación de dólares en nuestro país a consecuencia de las remesas.

El ingreso masivo de capitales golondrinos por el diferencial de tasas entre EUA y México (Carry Trade).

El aumento de las exportaciones manufactureras.

Después de leer acerca de muchas teorías y posibles explicaciones la que, a mi opinión personal, es la más sólida, sustentada y técnicamente coherente es la que publicó en el periódico El Financiero el ex subgobernador de Banxico el Economista Manuel Sánchez González y que se resume en lo siguiente, presta atención:

Existen 2 tipos de comportamiento del dólar comparado con el peso mexicano, el de largo plazo y el de corto plazo. En el primero, para entenderlo se debe conocer y comprender el PPC (Paridad del Poder de Compra) también conocido como PPA (Paridad del poder de Adquisición) o PPP en inglés. Este indicador, aclaro que es teórico únicamente, busca comparar una canasta de productos y servicios en 2 países eliminando factores como impuestos, aranceles, costos de transacción, etc. Esto arroja un tipo de cambio teórico comparativo entre ambas economías. La OCDE realizó el último cálculo para el ejercicio 2021 y arrojaba un PPC de México de $10.40 pesos por dólar americano. ¿A qué se refiere Manuel Sánchez con que refleja el comportamiento de largo plazo? Pues en que el PPC de 1990 era de $1.35 pesos por dólar. ¿Identificas la tendencia?

En cuanto al comportamiento de corto plazo, es totalmente lógico que se deba a las reglas básicas de la economía que son la oferta y la demanda pero de los casi infinitos factores que las impactan hay que saber identificar, con un sustento técnico, cuales son las que están influyendo en determinado momento. Hablando del presente y buscando justamente identificar esos factores primero necesitamos comprender el contexto de nuestra moneda:

Es la 3ra moneda más líquida DEL MUNDO; solamente después del renminbi chino y la rupia india. Se realizan operaciones con MXP las 24 hs del día los 7 días de la semana por lo que SIEMPRE y en todo momento hay alguien comprando y vendiendo pesos mexicanos en alguna parte del mundo. Se operan 114 mil millones de dólares en pesos en promedio DIARIOS!!! El 82% de esas operaciones se realizan fuera de México. Sólo el 37% de las operaciones fueron de contado, es decir, con lana real. El 63% restante fue sobre operaciones a futuro con instrumentos derivados.

Después de darte cuenta del tamaño del mercado de nuestro peso y te fijas que las remesas representan únicamente el 0.17% o las exportaciones el 1.4% pues entonces te das cuenta que esos rubros ni afectan al tipo de cambio.

Entonces, después de tanto choro, ¿cómo podemos anticipar el comportamiento? Pues simplemente en la actualidad no se puede. No tenemos absolutamente ningún control sobre nuestro tipo de cambio ya que, como sabes, las reservas internacionales tienen como objetivo proveer liquidez al mercado cambiario para estabilizar la paridad. Pues al día de hoy la totalidad de nuestras reservas es de 200 mil millones de dólares, es decir, si nos las gastamos todas, alcanzan para 2 días de operación internacional, es decir, es un vaso de agua en el mar y no tendría prácticamente ningún efecto. En los últimos días el dólar subió porque se fortaleció producto del anuncio de la FED en EUA de proveer liquidez a los bancos para que la gente esté tranquila pero después de algunos días este efecto pasará.

La expectativa del dólar se resume actualmente en una sola cosa: el tipo de cambio se moverá dependiendo de cada noticia que vaya saliendo y cómo esa noticia impacta la economía GLOBAL. El peso es una moneda sólo de pasada por su altísima liquidez, no te quiebres la cabeza, solamente date cuenta de algo; comprar dólares como estrategia de inversión YA NO FUNCIONA.

rmr