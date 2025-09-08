El Día Mundial de la Alfabetización en Michoacán

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 08 de septiembre de 2025.- Hoy es el Día Mundial de la Alfabetización, el cual evoca que saber leer y escribir es —más allá de una habilidad técnica— un derecho humano básico y la base para el aprendizaje a lo largo de la vida, la participación cívica y la inclusión en la economía del siglo XXI.

La UNESCO ha insistido en que hoy la alfabetización no se agota en la decodificación de textos: en la era digital incorpora la alfabetización mediática e informacional, necesaria para navegar, evaluar y usar información en entornos análogos y digitales.

En México los avances de las últimas décadas son: el Censo 2020 reportó 4,456,431 personas de 15 años y más que no sabían leer ni escribir, las cuales equivalen al 4.7% del total del citado grupo etario. Esa cifra, aunque menor que en censos previos, equivale todavía a millones de vidas con oportunidades limitadas.

Michoacán enfrenta un reto más agudo que el promedio nacional. El informe del Censo 2020 registra 242,339 personas de 15 años y más en condición de analfabetismo, con una tasa alrededor del 7.0%, es decir, por cada 100 personas de 15 años o más, siete no sabían leer ni escribir en 2020, lo cual sitúa a la entidad en el quinto lugar nacional,

Las consecuencias del analfabetismo son múltiples y acumulativas: limita el acceso a empleos dignos y a ingresos estables; dificulta la participación plena en procesos democráticos (lectura de boletines, comprensión de derechos y trámites); eleva la vulnerabilidad frente a fraudes, desinformación y riesgos sanitarios; perpetúa la pobreza intergeneracional, pues padres con bajos niveles de alfabetización tienen más dificultades para apoyar el aprendizaje de sus hijos; y encarece la atención pública por efectos asociados, como peores resultados de salud, menor productividad. Estos impactos han sido documentados por organismos como la CEPAL y la UNESCO, que subrayan el costo social y económico del rezago en alfabetización.

Frente a ese cuadro, el mensaje en el Día Mundial de la Alfabetización debe ser doble: celebrar los logros y, al mismo tiempo, convertir la conmemoración en un impulso político y operativo con cinco medidas concretas para autoridades estatales y municipales en Michoacán:

Programa estatal intensivo de alfabetización para adultos — ejecutar un plan prioritario con metas cuantificables ambiciosas, como reducir a la mitad la población analfabeta en 6 años, por ejemplo, jornadas locales de alfabetización en comunidades rurales e indígenas, de manera presencial y materiales adaptados a lenguas y contextos culturales. Alfabetización digital y mediática, lo que implica complementar los cursos tradicionales con módulos de alfabetización digital y mediática, mediante manejo básico de dispositivos, seguridad digital, identificación de desinformación, entre otras, especialmente dirigido a adultos mayores y jóvenes que abandonaron la escuela. Articulación entre autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil organizada, lo que implica establecer mecanismos colaborativos formales entre el INEA, las normales, municipios y organizaciones civiles para multiplicar instructores, compartir infraestructura, como oficinas, escuelas nocturnas o bibliotecas, así como certificar aprendizajes con criterios claros. Incentivos y corresponsabilidad — ofrecer incentivos indirectos (apoyos alimentarios, transporte, guarderías) para la asistencia de personas en programas de alfabetización y vincular las acciones con políticas de empleo y salud que aumenten la retención. Monitoreo público y transparencia — establecer un observatorio estatal de alfabetización que publique metas, avances por municipio, perfiles demográficos y evaluación de impacto; la rendición de cuentas permitirá corregir estrategias y priorizar recursos hacia los municipios con mayor rezago.

Cerrar la brecha de alfabetización en Michoacán es recuperar derechos, dignidad y capacidad de las personas para decidir sobre su vida, hasta su pleno desarrollo. En este Día Mundial de la Alfabetización apelamos a la voluntad política y a la organización social: alfabetizar es transformar vidas. Si queremos una sociedad equitativa y resiliente, nadie debe seguir excluido de la palabra escrita.

Desde Mexicanos Primero Michoacán nos comprometemos a seguir monitoreando, elevando la voz y proponiendo con base en evidencia para asegurar y expandir los derechos a estar, aprender y participar de los michoacanos; las garantías individuales son para toda la vida.

mrh