El arte de contar historias

Te invito a hacer un ejercicio: piensa en la película o en el cuento infantil que te gustaba más.

Ahora piensa: ¿por qué te gustó más ese cuento o esa película? Eso sucedió porque, de alguna manera, te identificaste con alguno de los personajes o con la causa. En realidad, te conectaste con algo.

¿Y por qué sucede esto? Esto sucede por algo que se llama “neuronas espejo”. Es decir, a causa de la empatía y la sobrevivencia que caracterizan al cerebro, se tiende a reproducir de manera interna lo que ves en el exterior. Por ejemplo, si estás de paseo en el centro comercial y todos salen huyendo, lo más seguro es que tu cerebro dé la orden de “salir huyendo”; por lo menos, en la mayoría de los casos.

El cerebro humano así funciona. La parte subconsciente es más rápida que la parte consciente y racional del cerebro, y esto sucede porque la parte subconsciente utiliza atajos para llegar más rápido a donde quiere llegar sin la necesidad de pensar demasiado y perder energía.

Con esta información, tú puedes saber que es mejor utilizar testimonios de éxito que presentar argumentos racionales, números o estadísticas para vender algo. ¿Y por qué es mejor? Porque los testimonios son historias de vida que pueden conectarte con el personaje que los narra. Si vivió algo igual o parecido a lo que tú estás viviendo, al verlo y escucharlo (por las neuronas espejo), conectarás con ese personaje.

¿Qué podemos entonces sacar como conclusión? Que las historias son el lenguaje de la mente inconsciente porque representan un mínimo esfuerzo para tu cerebro. Desde luego, siempre y cuando la historia no esté muy enredada.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 443 318 1742 / redes sociales @ChristiánConAcento

