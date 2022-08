El agua vale oro

A principios del año pasado se hizo un escándalo porque anunciaron que el agua iba a comenzar a cotizar en la bolsa de valores de EUA. En la columna del 19 de Enero 2021 “Oro o Agua” te expliqué que el nombre del instrumento es NQH2O y que se refiere a contratos a futuro sobre el precio del vital líquido. Te dije también que cuando surgió en el 2019 valía 200 USD y en Enero 2021 valía 500 USD. Pues al cierre de Julio 2022 el precio fue de 1,144 USD por lo que, en 18 meses, el precio se ha incrementado un 228%.

Para que tengas una proporción, la onza de oro vale ahorita como 1,700 USD por lo que el agua vale ya casi lo mismo que el oro. Esto, aparte de ser literal, para algunos es incluso más valiosa sino pregúntale a la gente de Monterrey.

Ahora, puedes estar pensando que podrás hacerte rico invirtiendo en esto pero no. Se trata de un índice que representa contratos de futuros sobre 1 millón de litros de agua para dentro de 6 meses en el estado de california. Los futuros son instrumentos del mercado de derivados y no te voy a marear con todo un rollo al respecto, sólo te diré que son instrumentos de inversión sofisticados que requieren de conocimiento técnico para poder utilizarlos. Lo siento para aquellos que ya habían soñado en hacerse ricos acumulando agua en tinacos.

La relación entre el agua y el dinero siempre ha existido. Aunque en México el agua es de la nación y ésta otorga concesiones para su uso, en otros países esas concesiones les otorgan derechos privados a las empresas que los obtienen.

Entonces si no afecta a nadie más que a California, el precio de cada acción o contrato es por muchísima agua por poco dinero.

Pues la neta le sirve a las empresas que hay justo en California y que algunas son de las más grandes del mundo a poder proyectar los costos del líquido cuando es una parte importante de sus procesos. Por ejemplo, ¿tú crees que a la Coca Cola le interese saber el precio del agua en 6 meses? Pues claro que si. Sirve también para la agroindustria el saber, en base al precio, si habrá escases para la próxima cosecha o no.

En México no hay condiciones para que exista un índice, acción o contrato del futuro del agua por muchas cosas técnicas que no te voy a explicar para no dormirte pero, por lo pronto, no veremos algo así en nuestro país.

rmr