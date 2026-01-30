Educación, todo un desafío

La ciudad de Morelia crece cada día más, y con ello las necesidades, retos y múltiples desafíos en todos sus ámbitos, como la educación un tema muy amplio y complejo. Sin embargo en este espacio hoy me voy a referir a este rubro y a quienes quieren estudiar la preparatoria, universidad, o alguna maestría.

Actualmente tenemos una oferta educativa muy amplia y variada, la cual esta sujeta a las buenas y malas referencias de la Institución, la ubicación y sobre todo la capacidad económica de quienes deciden y pueden estudiar. La mayoría de las personas que logran incursionar en la formación escolar lo hacen pensando que al terminar (principalmente) una licenciatura tienen derecho a un buen trabajo y gozar de un buen ingreso económico, sin embargo la realidad es otra.

Hoy la instrucción escolar es importante, ya que nos da criterio, la oportunidad de razonar diversas temas y analizar situaciones que impactan en nuestra vida personal, en nuestra ciudad, estado y país, pero también hoy se requiere de habilidades sociales y emocionales. Esas habilidades son las que ayudan a las personas comunicarse, relacionarse entre sí, e interactuar de manera efectiva y adecuada permitiéndoles adaptarse y evolucionar en diversas situaciones, logrando personas más educadas en su día a día.

Hoy las Instituciones educativas están ocupadas en generar estudiantes y profesionistas pero no en buenos ciudadanos, por eso México vive épocas de violencia imparable, corrupción, intolerancia y arrogancia en sus gobernantes. El modelo educativo debe evolucionar y buscar herramientas que permitan crear mejores ciudadanos para tener un mejor país.

La educación sin otras habilidades solo sirve para administrar la ocupación y el tiempo de las personas que quieren estudiar, porque para ser buenos profesionistas, autoemplearse o conseguir un buen trabajo al terminar un estudio simplemente eso no es suficiente. Por eso entiendo que hay un adagio que dice: una mala persona no puede ser un buen profesionista.

Estimado lector ¿para Usted, el estudio es un desafío, una necesidad, un problema o una tema por evolucionar?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com

BCT