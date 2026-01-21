Educación michoacana: mensajes desde Davos

El discurso del primer ministro canadiense Mark Carney en Davos el 20 de enero de 2026 plantea una ruptura fundamental del orden mundial que trasciende las preocupaciones geopolíticas y alcanza con fuerza las realidades de entidades subnacionales como Michoacán. Su llamado a "vivir en la verdad" y a construir autonomía estratégica resuena con especial claridad cuando examinamos el estado crítico de nuestro sistema educativo estatal.

El letrero en la ventana educativa en Michoacán

Carney habla del verdulero que coloca cada mañana un letrero que nadie cree, pero que todos reproducen. En Michoacán, durante décadas hemos colocado nuestro propio letrero: "educación de calidad para todos", "equidad educativa", "preparación para el futuro", “el buque insignia de un gobierno de izquierda”, “ciclos escolares completos”, seguido de un largo y sinuoso etcétera. Como el verdulero de Havel, actuamos así para evitar problemas, para señalar conformidad, para seguir recibiendo recursos federales y para demostrar sumisión.

La realidad se manifiesta brutal. La infraestructura escolar atraviesa un estado de colapso evidente: escuelas funcionan sin servicios básicos, aulas con techos a punto de caer, pupitres insuficientes para la matrícula estudiantil. Los materiales educativos brillan por su ausencia: bibliotecas vacías, laboratorios inexistentes y tecnología obsoleta, cuando existe alguna. 2 de cada 3 escuelas en Michoacán no tienen servicios básicos y conectividad en pleno.

El rezago educativo alcanza niveles alarmantes, el analfabetismo alcanza a casi un cuarto de millón de michoacanos, los indicadores de comprensión lectora y matemáticas se mantienen sistemáticamente por debajo de la media nacional… y eso, cuando podemos medirlos. El abandono escolar se vuelve particularmente grave en zonas rurales e indígenas. La precarización docente avanza: maestros trabajan sin formación continua adecuada, con salarios insuficientes, en condiciones adversas y con sus supuestos defensores en contra suya.

Seguimos presentando informes que cumplen con los formatos federales, asistimos a las ceremonias, participamos en los rituales burocráticos y acudimos a los besamanos. En privado, todos sabemos que se trata de una ficción.

De la dependencia federal a la autonomía estratégica

Carney señala que cuando las reglas dejan de protegerte, debes protegerte tú mismo. Michoacán ha dependido históricamente de transferencias federales para sostener su sistema educativo, asumiendo que el pacto federalista garantizaría recursos suficientes. Ese pacto se ha fracturado o condicionado, como recientemente vino a hacer sentir el titular de la SEP, Mario Delgado, quien intenta acallar a la federalización de la nómina educativa, para sostener el control clientelar, político y electoral. No se olvida su papel como coordinador de campaña electoral como su penúltima responsabilidad pública.

La nueva realidad exige reconocer múltiples verdades. La vulnerabilidad financiera se expresa en la dependencia extrema de recursos federales, dejándonos sin margen de maniobra cuando estos disminuyen o se condicionan políticamente. La coerción presupuestal utiliza los fondos educativos como palanca política, obligando a estados como Michoacán a "acomodarse" o "evitar problemas" para mantener el flujo de recursos. Esperan que las escuelas michoacanas coloquen letreros agradeciendo el programa presupuestario U-080 o alguna medida similar que manifieste sumisión.

La fragmentación del sistema se profundiza: sin coordinación nacional efectiva, cada estado construye su "fortaleza educativa", replicando esfuerzos y agudizando desigualdades.

Realismo basado en valores

Carney propone ser "principistas y pragmáticos". Para Michoacán, esto significa sostener principios mientras actuamos con realismo estratégico.

Los principios resultan innegociables. El derecho humano a la educación obliga a garantizar que cada niña, niño y joven michoacano reciba educación de excelencia, con todas sus letras, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica. La educación laica, gratuita y obligatoria se mantiene como pilar de justicia social. La pertinencia cultural exige el respeto y fortalecimiento de lenguas indígenas y cosmovisiones locales. La universalidad, la inclusión y la igualdad sustantiva demandan la eliminación de brechas y violencias en espacios escolares.

El pragmatismo estratégico se vuelve igualmente esencial. Reconocer limitaciones reales permite priorizar lo verdaderamente urgente cuando resulta imposible resolver todo inmediatamente. Las alianzas diversificadas con universidades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado responsable y municipios multiplican capacidades. La inversión focalizada dirige recursos limitados donde generan mayor impacto medible.

Capacidades endógenas para la educación michoacana

Canadá, dice Carney, está construyendo esa fuerza en casa antes de diversificarse. Michoacán debe de trazar y recorrer su propio camino en materia educativa.

La inversión genuina en infraestructura educativa exige dejar atrás las simulaciones. Un programa emergente y verificable debe incluir la rehabilitación de escuelas en condiciones críticas, la universalización de servicios básicos como agua, luz y sanitarios dignos, y la conectividad digital para zonas urbanas con estrategias diferenciadas para áreas rurales.

El fortalecimiento del magisterio reconoce a nuestros docentes como el primigenio talento humano del sistema. La formación continua de excelencia debe reemplazar los cursos impuestos desde Morelia actuales. Las condiciones laborales dignas y salarios competitivos se vuelven imperativas. El reconocimiento del trabajo en zonas de alta marginalidad debe traducirse en incentivos tangibles. El acompañamiento pedagógico real debe sustituir la supervisión punitiva.

El desarrollo curricular contextualizado debe aprovechar que Michoacán posee historia, cultura, problemáticas y potencialidades únicas. Los contenidos deben reconocer e incorporar realidades locales: migración, violencia y economía regional. La educación ambiental se debe centrar en nuestros ecosistemas específicos: Cuitzeo, la Reserva de la Monarca y la costa michoacana, entre muchos más. El fortalecimiento de lenguas purépecha, náhuatl, mazahua y otomí preserva patrimonio cultural vivo. La preparación científica se debe vincular con vocaciones productivas estatales reales.

La gobernanza educativa transparente encarna el "vivir en la verdad". Los diagnósticos honestos y públicos del estado del sistema deben reemplazar la opacidad actual. Los presupuestos participativos con rendición de cuentas rigurosa deben transformar la gestión de recursos. Las evaluaciones se aplicarán y servirán para mejorar, trascendiendo las lógicas punitivas. Los espacios reales de participación comunitaria en las escuelas democratizarán las decisiones educativas.

Geometría variable: alianzas estratégicas para la educación

Carney habla de "coaliciones que funcionen, asunto por asunto". Michoacán puede resolver sus desafíos educativos solamente mediante alianzas estratégicas.

Horizontalmente, con otras entidades, se abren múltiples posibilidades. Un bloque con estados que enfrentan desafíos similares como Guerrero, Oaxaca y Chiapas puede presionar por fondos redistributivos justos. Las alianzas regionales con el corredor del Bajío, incluyendo Guanajuato y Querétaro, facilitan la movilidad estudiantil y la formación técnica. La cooperación con estados exitosos como Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León permite aprender de experiencias efectivas en gobernanza educativa.

Verticalmente, trascendiendo al gobierno federal, se multiplican las opciones. Las universidades públicas como la UMSNH, la ENES de la UNAM, el IPN-Morelia y las escuelas normales ofrecen espacios de investigación educativa y formación docente. Los organismos internacionales como UNESCO y UNICEF proporcionan financiamiento complementario y acceso a mejores prácticas globales. Las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero y Enseña por México aportan programas focalizados con metodologías probadas.

Transversalmente, la intersectorialidad genera sinergias poderosas. La integración salud-educación construye programas integrales de salud escolar que abordan nutrición, vacunación y salud mental. La coordinación seguridad-educación establece rutas escolares seguras en zonas de violencia y protocolos de protección efectivos. La vinculación entre economía y educación conecta con sectores productivos para formación dual y mejora la empleabilidad juvenil.

Los michoacanos poseemos lo que nuestro futuro necesita

Michoacán también posee activos únicos que deben reconocerse y movilizarse.

La juventud, con una educación de excelencia, puede transformar radicalmente el estado. La riqueza cultural se expresa en la diversidad étnica y lingüística como ventaja competitiva en la economía creativa. La biodiversidad genera potencial enorme en educación ambiental y economía verde. La tradición magisterial construye sobre una historia de lucha por la educación pública y dignidad docente. La diáspora educada incluye michoacanos exitosos en México y Estados Unidos dispuestos a contribuir al desarrollo estatal.

El reconocimiento de la realidad resulta fundamental: estamos desperdiciando este capital al mantener el letrero en la ventana, al continuar fingiendo que todo funciona cuando la evidencia demuestra lo contrario.

Quitando el letrero educativo en Michoacán

El momento exige un nuevo contrato social educativo en Michoacán, basado en verdades que hemos preferido eludir, reconociendo que el sistema actual presenta fallas orgánicas graves. La transformación estructural se vuelve imperativa, trascendiendo las "reformas" cosméticas. Así también, se debe reconocer que los recursos actuales resultan insuficientes. La escasez obliga a priorizar con criterios claros, entendiendo que priorizar constituye la esencia del buen gobierno. Paralelamente, se debe reconocer que la corrupción devora oportunidades. Cada peso desviado equivale a un libro ausente, un maestro mal pagado o una escuela sin techo. Aunado a lo anterior, se debe reconocer que la solución trasciende las capacidades de un solo actor. Las alianzas genuinas, distintas de la subordinación, se vuelven indispensables y, finalmente, se debe asumir que el tiempo se agota. Cada generación que pierde oportunidades educativas representa una generación perdida para el desarrollo estatal.

Agenda concreta

El corto plazo, en los próximos seis a doce meses, debe enfocarse en prioridades como una auditoría educativa participativa, que genere un diagnóstico real del estado de cada escuela con participación comunitaria activa. Un fondo de emergencia para infraestructura crítica que atienda escuelas en riesgo inminente de colapso. Un programa de retención docente en zonas vulnerables con incentivos reales y una plataforma de transparencia educativa publicando datos abiertos sobre presupuesto, resultados y problemáticas identificadas.

El mediano plazo, entre uno y tres años, debe involucrar una gran reforma de gobernanza que impulse una nueva Ley Estatal de Educación con participación genuina de la comunidad educativa. Un Instituto Michoacano de Innovación Educativa que acrisole a la investigación, el desarrollo curricular y la formación docente continua. Una red estatal de escuelas de tiempo completo con alimentación deberá conformarse y atender las zonas de alta marginalidad. Un programa de becas estatales complementarias debe crearse y focalizarse estratégicamente en la prevención del abandono escolar con políticas públicas transversales.

El largo plazo, entre tres y seis años, debe construir capacidades institucionales duraderas. El Sistema Michoacano de Educación Superior integrado coordina el trabajo de la UMSNH, los tecnológicos, las normales y las universidades interculturales. Michoacán como hub regional de educación tecnológica aprovechará la cercanía con el Bajío industrial. El modelo propio de evaluación educativa trascenderá las pruebas estandarizadas para valorar aprendizajes significativos contextualmente relevantes, con recomendaciones personalizadas para cada estudiante a lo largo de toda su trayectoria educativa. Un fondo educativo estatal diversificará los ingresos para reducir la dependencia de transferencias federales.

Reflexiones finales

Carney concluye: "Los poderosos tienen su poder. Pero nosotros también tenemos algo: la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de construir nuestra fuerza en casa y de actuar juntos."

Para Michoacán, la educación constituye nuestra soberanía. Hablamos de soberanía entendida como capacidad de autodeterminación, como poder de decidir nuestro futuro sin someternos a chantajes presupuestales o modas pedagógicas impuestas externamente, diferente del aislamiento.

Un Michoacán que educa bien a sus niñas y niños se transforma en un Michoacán que reduce la violencia mediante la educación como prevención, genera prosperidad a través del capital humano calificado, fortalece la democracia con ciudadanía crítica y participativa, preserva cultura mediante la identidad y cohesión social, y construye futuro a través de la innovación y el desarrollo sostenible.

El lujo de "vivir dentro de la mentira" educativa ha dejado de ser sostenible. Cada día que fingimos que nuestro sistema funciona representa una traición a miles de estudiantes michoacanos que merecen realidades diferentes.

El momento de quitar el letrero ha llegado. El momento de nombrar lo que todos sabemos ha llegado. El momento de construir, con honestidad y determinación, el sistema educativo que Michoacán necesita y merece es ahora. El camino presenta desafíos significativos, pero Michoacán posee todo lo necesario para recorrerlo. La voluntad política de comenzar constituye el único elemento faltante.

