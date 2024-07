Diputados, los hambreados

No satisfechos con recibir recursos superiores, mínimo, de 300 mil pesos mensuales y una cifra mucho mayor a quienes presiden órganos de Gobierno -Jucopo y Mesa Directiva-, los diputados locales decidieron no pagar a la mayoría de los 300 trabajadores que llegaron con ellos, para así, poder repartirse los dos meses de sueldo que no cobrará ese personal.

Sin nadie que los audite, vigile o ponga un alto, los legisladores, en particular quienes no se reeligieron, buscan llevarse el bono de fin de Legislatura o lo que puedan.

Hoy, como ha sucedido ya un par de ocasiones, los trabajadores que están en nómina bajo el concepto de apoyo a diputados, van a cobrar su finiquito y una carta compromiso que no denunciarán, para así no cobrar los dos meses faltantes de la Legislatura.

La Secretaría de Finanzas a cargo de la priista Rocío Gochi es la antesala de filas de trabajadores. Finanzas es realmente una posición política a modo para cumplir los caprichos de los legisladores.

Priistas vetados para próxima Legislatura

La transición parlamentaria en Congreso local comienza a tener su punto interesante.

Es un hecho que Raymundo Arreola no tendrá luz verde para continuar como secretario de Servicios Parlamentarios.

Incluso, ya se generó consenso, de que la diputada saliente Daniela de los Santos no podrá, ni deberá, tener un cargo de relevancia en el próximo parlamento, mucho menos como encargada de Administración como se viene rumorando que quiere.

Y, bien que quiere ocupar una posición de primera jerarquía. Y, sí, también se confirmó que su aliado Marco Polo Aguirre es quien la estaba respaldando. La respuesta de los morenistas, después de fruncir el ceño fue: al PRI no le corresponden esos espacios y no los tendrá (también con mensaje a Guillermo Valencia que en corto refería que busca controlar los convenios de prensa… que en esta Legislatura tuvo Daniela) y, que hay que decirlo, pero más de ocho meses fueron jineteados esos recursos por el Congreso y no entregados a los medios que tienen convenio publicitario).

También, ya hablando de los ecologistas (Marco Polo tiene corazón tripartito: priista faustista, morenista en elecciones y ahora ecologista) se afirma que es un hecho que será Alfredo Anaya el coordinador parlamentario, otro priista, tiznado de morenista y maquillado de ecologista. Pragmatismo puro.

En Morena hace tiempo que la definición de la coordinación se dio, lo que vendrá será algunos pataleos de alguien que ya sabemos que pataleará y de otra diputación que, ya veremos, se autoexcluirá por su comportamiento.

Contacto. Echmich1978@hotmail.com

rmr