Diferencia entre cerebro y mente

Con frecuencia mis clientes potenciales me preguntan qué es eso del “neuromarketing”. Bien, la respuesta que les doy es simple y trato de explicárselos con muy pocas palabras.

“Se trata de estudiar al cerebro humano y los procesos mentales, para aplicar esos conocimientos al hacer marketing o comunicación”.

Bien, no sé si quedó claro, pero hoy quiero ir un poco más allá para comprender qué se estudia para hacer neuromarketing o neurocomunicación.

Dejaré solo una idea para no confundir: Si usted no tiene un título en neurobiología se le perdonará todo, pero solemos decir que cerebro y mente, es lo mismo.

¿Lo es? No, no lo es.

Déjeme defino esto con un ejemplo: ¿qué dice usted cuando se golpea con la cama el dedo chiquito del pie? Seguramente usted dirá: “me golpeé el dedo chiquito del pie y me duele de los mil demonios”. Esto es lo que usted dice (o más fuerte). Y lo que no dice es: “los receptores en el dedo de mi pie se activaron, y enviaron una señal que viaja por mi pierna y columna, hasta mi cerebro para hacerle saber que mi dedo del pie tuvo una colisión con un objeto extraño”. Esto no lo dice, ¿cierto?

Bien, pues la primera respuesta es la mente que habla y en la segunda respuesta, es el cerebro el que habla.

Lo digo un poco más comprensible: la mente la podemos aparejar con nuestros pensamientos, sentimientos, memorias y creencias y es la fuente de nuestros comportamientos.

En cambio, el cerebro es la fuente de nuestra mente, es físico.

Así, cuando usted experimenta una emoción o tiene algún pensamiento, el cerebro activa ciertas neuronas y la mente interpreta esas señales para formular esos pensamientos o emociones.

Bien, pues es importante conocer a la mente y al cerebro humano para poder hacer neuromarketing o neurocomunicación, por eso digo que es estudiar al cerebro y los procesos mentales para comunicar. ¿Se da cuenta de la potencialidad que tendría en sus manos para mejorar sus ventas, sus marcas, sus productos o sus servicios? Se trata de saber porqué las personas pensamos como que pensamos.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.

