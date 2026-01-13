Desempatar elecciones

El pasado lunes 12 de enero, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral su propuesta de mejora para los procesos electorales, integrada por once temas que deberán abordarse y adecuarse en la reforma electoral que se pretende presentar y discutirse en los órganos legislativos.

El primero de ellos —que me parece fundamental para definir el rumbo de las demás adecuaciones— se trata de desempatar, es decir, separar la elección partidista del Poder Ejecutivo y Legislativo de la elección sin partidos políticos del Poder Judicial a nivel federal, algo que también deberá replicarse en el ámbito local.

Actualmente, para el proceso electoral de 2027, la legislación establece que debe llevarse a cabo la segunda parte de la elección judicial de manera concurrente con las elecciones partidistas de diputaciones federales. Sin embargo, al existir también elecciones locales concurrentes, esto implicaría que, en las treinta y dos entidades de la República, se desarrollen al mismo tiempo elecciones legislativas y elecciones judiciales federales y locales.

Este escenario representa una gran complicación logística; por ejemplo, la impresión de boletas a nivel federal y local, en los distintos talleres y/o proveedores, con las características de seguridad que exige la norma, será muy complicada, algo que podrá generar retrasos en la entrega del material electoral en tiempo y forma para la elección de 2027.

Además, la separación de dichas elecciones permitiría ordenar los procesos, tanto en términos logísticos como presupuestales. Primero se desarrollaría la elección bajo el sistema de partidos políticos, con sus campañas y cómputos correspondientes; posteriormente iniciarían las campañas de las personas juzgadoras, seguidas de la elección judicial y sus respectivos cómputos.

La propuesta es clara: realizar en una fecha la elección del Poder Ejecutivo y Legislativo, y tres meses después llevar a cabo la elección del Poder Judicial, entendiendo que se trata de dos tipos de elecciones distintas, con lógicas, tiempos y objetivos diferentes.

Los demás temas de la propuesta los iremos comentando en el transcurso de la semana.

Síganme en mis redes sociales: Juan Adolfo Montiel en Facebook y Juan Adolfo Monti70 en TikTok.



Hasta la próxima.

rmr