¿Desalojo o Despojo?

En días pasados un cliente del despacho me llamó por teléfono y me dijo preocupado que lo estaban por desalojar de un inmueble de su propiedad, que desconocía la situación. Al encontrarme cerca del lugar acudí al domicilio y me percate de primera impresión; que no había fuerza pública, cerrajero, mudanza y tampoco personal de un juzgado que fuera a realizar el desalojo.

Debo explicarle que una diligencia de desalojo, por lo general, es la fase final de un proceso judicial, en el cual un Juez ordena y ejecuta la desocupación forzosa de un inmueble para retirar del mismo a la persona o personas que lo ocupan sin un título legal válido que justifique su posesión. A esa diligencia debe de ir los abogados, el Juez, la fuerza pública, cerrajero y mudanza para que retiren los bienes que se encuentren en el interior de ese inmueble.

Continuando mi relato, estando afuera del inmueble ubique a las personas que querian entrar al inmueble; alguien que se decia dueño y su abogado, quien insistentemente me pedía y exigía se lo entregara, porque este ya era de su cliente. Todo sin justificarme lo que decia, solo agitando un folder con hojas al que llamaba expediente, ofuscado y sin entender nada de lo que yo le explicaba.

Entonces amenazó con carcel al cuidador que se tiene en el inmueble, me insultó de diversas formas, hasta que finalmente llame a la policía de Morelia quien llegó a calmar la situación y así terminaron por retirarse esas personas. Al día siguiente investigue a esas personas que pretendian entrar al inmueble y solo confirmé que no tenian documento legal para ostentarse como dueños.

Quiero comentarle que un desalojo sin una orden judicial, es un delito y se le llama despojo, así de facil, y así de dificil cambia la situación legal de quien lo realice. No se arriesgue, asesorese jurídicamente y respete la propiedad privada.

¿Estimado lector, podremos vivir en un mejor país donde hay tanta gente dispuesta a apropiarse de cosas que no son suyas?

Usted ya tiene el veredicto.

