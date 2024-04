Degradación ambiental, cambio climático y la sequía en el estado de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los problemas actuales que aqueja a nuestro estado es la sequía, y se ha podido observar con la disminución de los niveles de agua en presas, lagunas y ríos, así como la escasez de agua potable que debe llegar a los hogares derivado de la disminución de este vital líquido en los mantos friáticos o manantiales. Situación que se puede agravar aún más afectando otras actividades productivas.

Los expertos señalan que este fenómeno de sequías ha afectado al planeta y ha sucedido históricamente en muchas épocas y sus causas, en la mayoría de las veces, tiene origen natural; sin embargo, en la actualidad se ha agravado por las actividades antropogénicas al sobreexplotar los recursos naturales, la contaminación y la tala inmoderada de los bosques, así como el indebido y excesivo cambio de uso del suelo con fines agroindustriales sin una planeación sustentable.

Según datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional este año la afectación del país por la escasez de agua se ha intensificado, de tal suerte que un 81.87 por ciento del territorio de la república padece algún grado de sequía. Y dentro de los estados que mayormente la padecen y seguirán afectados son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y lamentablemente nuestro estado de Michoacán.

Si bien es cierto que científicamente la sequía puede ser un fenómeno natural derivado de la variabilidad del clima y con causas naturales determinadas por condiciones de cada región territorial donde sucede, producto de las variaciones solares, circulación de la atmósfera y la interacción con la actividad de los océanos, ahora se debe incluir el análisis de los factores de la actividad humana, que de forma inconsciente e irresponsable ha causado una desastrosa degradación ambiental, deforestación grave de los bosques así como la quema de combustibles de origen fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero que han propiciado el cambio climático y el aumento de la temperatura del planeta, agravando todo esto el tema de las sequías.

Así tenemos que con el cambio climático se impacta directamente en los patrones de los ciclos hídricos, de tal suerte que disminuye la precipitación pluvial y la falta de lluvias, reduciendo la cantidad de agua disponible. Con la desbordada tala de árboles se elimina la cobertura vegetal y disminuye o se carece de la humedad necesaria del suelo. Otros factores de estas crisis hídricas lo son: la contaminación del agua con descargas residuales, tanto de origen doméstico como industrial y la ausencia de una cultura del cuidado del agua para evitar su desperdicio, ya que se tiene un consumo irresponsable por los usuarios o por una infraestructura eficiente en las redes de distribución del vital líquido.

El agua es un derecho humano universal, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas, reconocido además en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”

Sin embargo, si no se toman todas las medidas preventivas estableciendo políticas públicas para enfrentar la crisis y si no se suma la corresponsabilidad y participación ciudadana a través de la concientización responsable del uso de los recursos naturales, no habrá forma de acceder a este elemento tan preciado e indispensable para todas las formas de vida en el planeta.

Es necesaria una gestión adecuada y sustentable del agua, con políticas públicas eficientes que promuevan prácticas responsables y sostenibles en las actividades industriales, ganaderas y agrícolas sobre las que incidan las sanciones correspondientes en caso de incurrir en el incumplimiento de las normas. Y algo que no debemos olvidar y que frecuentemente el gobierno del estado encabezado por el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla ha hecho énfasis, atacar la tala clandestina de los bosques, eliminar el cambio de uso de suelo ilegal, atacar la proliferación ilegal de las huertas de aguacate y la disposición ilegal del agua de los vasos de los disminuidos lagos de Pátzcuaro y Zirahuén entre otros afluentes.

Solo como referencia se debe precisar de la existencia de leyes que contemplan el uso y cuidado del agua tanto federal como estatal. La Ley de Aguas Nacionales prevé en el artículo 119 qué faltas son sancionables con multas que se especifican en el diverso 120 con cantidades que van desde 260 hasta 26,000 Unidades de Medida y Actualización ( cada UMA equivale a $108.57 diarios). Para ejemplificar estas faltas nos referimos a tres: “Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente Ley; Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, sin el título de concesión. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia;”

En Michoacán la Ley del Agua y Gestión de Cuencas establece las infracciones en su artículo 126 y las sanciones en el 129, respecto a la competencia estatal por el uso y aprovechamiento irregular del agua.

Hay que reiterar que el cuidado y uso del agua es una corresponsabilidad de todos, aminorar los efectos de la sequía dependerá de las acciones gubernamentales y los buenos hábitos personales.

mrh