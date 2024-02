De 1917 a la actualidad: el impacto de la Constitución en la sociedad mexicana

Cada 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el principal ordenamiento jurídico, base del reconocimiento de los derechos mínimos del pueblo mexicano, así como la estructura orgánica del Estado y sus instituciones. Se trata de un documento que propuso la integración de las demandas más importantes, fruto del movimiento revolucionario armado y el conocimiento intelectual de la época.

La identidad que debe caracterizar a una nación no debe pasar desapercibida, debe reconocer el sacrificio de mujeres y hombres para forjar su propia historia y la exigencia de sus derechos a una vida digna. Y, más allá de los actos oficiales o no oficiales, la autoridad debe trascender de los discursos y efemérides para recordar cada día el cumplimiento de obligaciones y disfrute de los derechos contemplados en la ley. Ya que, si esta bilateralidad normativa está ahí, es debido a la realidad social, cultural y económica que así lo requiere; además, debe ser el eje fundamental de nuestro actuar cotidiano para mantener una sana relación sociedad-estado.

Sin un estado de derecho, no se puede tener la certeza de un estado. Claro está, que no es una regla sine qua non, si esas normas jurídicas son insuficientes o se han desfasado respecto a los nuevos tiempos, o bien, han sido normas violentadas incluso por los que deben hacerlas cumplir. Así ha ocurrido con nuestra Constitución, que ahora tiene más reformas que sus originales 136 artículos. Dichas reformas en ocasiones toman la estructura de contrarreformas, desvirtuando el carácter social que le fue reconocido en el mundo a la Ley Suprema de México, al incorporar por primera vez los derechos humanos de índole social.

En el caso del gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, se ha puesto en el debate público y legislativo la ampliación de derechos en la Constitución para cumplir con los viejos anhelos de nuestros héroes con la realidad social.

La justicia social, el desarrollo económico, los derechos humanos y la fortaleza de las empresas públicas y privadas no deben estar peleados, no se excluyen; al contrario, se complementan, y la Constitución debe marcar la pauta en la armonización legislativa para garantizar un crecimiento sustentable y sostenible de la sociedad mexicana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ser fuerte y, a su vez, flexible, para así aceptar los cambios estructurales que se requieren en nuestro país. Los cambios son necesarios, sobre todo en una sociedad en la que los privilegios de unos y la impunidad de muchos abren más las brechas de la desigualdad que se trató de combatir en la Revolución Mexicana y plasmar en la Constitución vigente.

En una sociedad democrática sujeta a un estado de derecho, el dinamismo social debe ser la medida exacta de sus leyes y estas deben responder a la realidad, constituyéndose la Ley Suprema del país como los cimientos jurídicos de este. No obstante, se debe reconocer la elaboración de las leyes y, específicamente, la redacción de la constitución no escapa a los yerros humanos. Esto se ve truncado por la lucha de intereses, que no abonan del todo al reconocimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos y la regulación de los nuevos derechos a proteger; tal es el caso de la protección del medio ambiente saludable y limpio y los derechos de los animales.

Para cerrar esta columna conmemorativa de nuestra Constitución se debe reconocer la importancia, que históricamente se le ha dado, a los Sentimientos de la Nación de Don José María Morelos y Pavón cuyos principios inspiraron la creación de la Constitución de 1814 promulgada por el Congreso de Anáhuac. Una vez consumada la independencia, el Congreso Constituyente promulga la Constitución de 1824 en la que se instauró la Republica Federal Representativa, dotando de nombre oficial al país como Estados Unidos Mexicanos; además, se instauró la división de poderes.

Para 1856, un nuevo Congreso Constituyente fue electo y, como resultado, se promulga la Constitución de 1857, precedente fundamental de la Constitución de 1917. Incluso, se ha sostenido que la Constitución del 17, solo es una reforma profunda y complementada de la de 1857. En esta última constitución se restaura la República Federal y se proclaman en ella las garantías individuales, además, se prohíbe la esclavitud, se reconocen los derechos y obligaciones de los mexicanos, entre otros aspectos.

La mejor manera de conmemorar la Constitución Mexicana será con el cumplimiento de sus mandatos, así como el respeto de los derechos que en ella se plasman. Esto debe incluir la apertura de todos los actores políticos, para que de esta manera se impulse la concreción de las reformas iniciadas en el 2011 referente al tema de los derechos humanos. Por último, se ha dejado entrever la posibilidad de una nueva reforma, que incluya un nuevo sistema de pensiones y otros derechos de frontera, como el derecho animal. De concretarse, esto significará tener una Constitución actualizada y fortalecida.

