Cuidado con los Montaviajes

Hace un par de meses te platiqué de las empresas que se dedican a hacer fraudes mediante el supuesto otorgamiento de préstamos por medio de aplicaciones ofreciéndote que no revisan buró de crédito. Si quieres dar una refrescada a tu memoria te dejo el link: mimorelia.com/columna/cuidado-con-los-montadeudas

Ahora te voy a platicar de otro tipo de fraudes que están de moda y del que mucha gente está siendo víctima: los montaviajes.

Si bien la pandemia adelantó los avances tecnológicos 10 años también los comportamientos de consumo de las personas han tenido que adaptarse a esos avances. Ahora tenemos la posibilidad de contratar todo tipo de servicios mediante los teléfonos celulares y los servicios turísticos no son la excepción. Plataformas como Expedia han acercado a los consumidores todo aquello que requieren para armar un viaje completo desde el hospedaje y el avión hasta la renta del auto, los boletos de entrada a parques de atracciones o incluso servicios más personalizados de experiencias de placer o de negocios.

Esto ha llevado a que muchas personas crean que porque lo vieron en internet o existe una app todo funcionará de manera perfecta y es ahí donde se aprovechan los montaviajes. Se trata de supuestas agencias que ofrecen paquetes vacacionales sumamente baratos ya sea mediante su sitio web o mediante una app. Algunas ofrecen vuelos a precios con descuentos de hasta un 70% lo que lleva a muchas personas a pensar que encontraron la oportunidad de su vida para viajar.

Para realizar su fraude, estas falsas agencias solicitan algún anticipo para “amarrar” el precio y una vez recibido no te vuelven a contestar ni por mensaje ni por correo. Como el anticipo que te piden muchas veces no supera los 5 mil pesos pues muchas personas “se la juegan” y depositan. Al final no se sienten tan defraudados porque no fue tanta lana pero hay otras agencias piratas que te piden liquidar por anticipado el viaje para poder respetarte el descuento y es ahí donde algunas víctimas han perdido más de 50 mil pesos.

Tal vez a muchos de ustedes no se les hace muy lógico que alguien pueda comprar un viaje en una página o app que no conocen pero si hay mucha gente que desafortunadamente cae y hasta hay estadísticas de ello: el 40% de los defraudados perdieron menos de 15 mil pesos; 30% perdieron más de 15 mil pero menos de 50 mil y el 10% perdió de 50 mil hacia arriba.