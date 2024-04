Cuidado con los “COBRONES”

A menos que seas millonario seguramente en algún momento tu vida cambió de nivel y se puso más difícil. Tan solo en la pandemia el nivel de ingreso de las personas tuvo una importante afectación lo que las llevó a que, para muchos, las deudas se salieran de control. En ese momento, y con el objetivo de lograr recuperar su dinero, los bancos contrataron a despachos de cobranza y muchos de ellos se pasaron de lanza con la forma de buscar que los deudores pagaran.

He sabido de casos en los que los clientes de los bancos que se atrasaron en sus pagos recibieron hostigamiento, amenazas e incluso visitas en sus casas por las noches donde les pegaban en la puerta letreros muy agresivos.

La gran mayoría de las veces los clientes de los bancos son personas decentes que, si dejan de pagar sus créditos no es por otra cosa mas que en ese momento la están pasando mal económicamente y realmente no pueden pagar mas no porque no quieran hacerlo.

Si actualmente te encuentras en esta situación primero te digo que no te desesperes, estoy seguro que las cosas mejorarán para ti y si no has podido realizar los pagos de tus tarjetas o créditos aquí te explico lo que sí y lo que no pueden hacer los despachos de cobranza.

Lo que sí DEBEN hacer cuando te contacten es lo siguiente:

1.Identificarse como un despacho de cobranza especificando para qué banco trabajan.

2.Explicarte claramente en qué situación se encuentra tu adeudo, el saldo actualizado y mínimo una opción para reestructurarlo.

3.Sólo te pueden buscar de lunes a sábado de 7 am a 10 pm

4.Si realizas con ellos algún convenio te lo deben hacer llegar por escrito ANTES de que realices algún pago.

5.Servir como buzón de quejas y sugerencias del banco ya que lo que les digas ellos deben informarlo a la unidad especializada del banco.

Ahora te voy a explicar aquello que los despachos de cobranza NO pueden hacer:

1.Identificarse como entidades de gobierno o autoridades.

2.Intimidar, amenazar u ofender al deudor, su familia o conocidos.

3.Recibir directamente pagos.

4.Querer realizar la cobranza con terceras personas distintas al propio deudor; es decir, no pueden llamarle a tus conocidos o familiares para cobrarles tu deuda.

5.Usar teléfonos distintos a los que tienen oficialmente registrados ni tampoco utilizar números privados.

6.Enviar documentos que simulen ser judiciales o emitidos por alguna autoridad.

7.Exponer de manera pública a los deudores.

8.Realizar negociaciones o actos de cobranza con menores de edad o adultos mayores; a menos que este último sea el propio deudor.

Ahora los despachos de cobranza deben ser educados, cordiales y explícitos respecto del crédito y únicamente negociarlo con el propio deudor. En caso de que te contacte algún despacho de cobranza lo primero que debes hacer es revisar que efectivamente se trata del despacho que el banco registró para representarlo. Esto lo puedes hacer aquí: https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx

Si no aparece ahí tienes todo el derecho de mandarlos a checar su mail. Si efectivamente aparecen como los oficiales de ese banco pero te tratan mal ahí mismo puedes levantar la queja.

La Condusef generó el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) justo para regular y sancionar a aquellos bancos y despachos de cobranza que se pasen de lanza con los deudores así que si te encuentras en esa situación no dudes en usar esta herramienta. Ojo, el REDECO no es para que no pagues, es para que te cobren de una manera amable pero si debes pues hay que pagar.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi X @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ o en https://www.facebook.com/InteligenciaSeguross

JV