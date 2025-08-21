Credencialización en el extranjero

Está ya muy cerca de cumplirse 10 años de la credencialización desde el extranjero a cargo del Instituto Nacional Electoral, que comenzó un 8 de febrero de 2016, como consecuencia de la reforma electoral de 2014.

Considerando que Michoacán cuenta con una muy significativa emigración hacia el extranjero, principalmente hacia los Estados Unidos, este aspecto del trabajo del Instituto Nacional Electoral es relevante que sea conocido para quienes requieran realizar este tipo de trámite; para lo cual, el INE dispone de un portal orientador en internet: votoextranjero.mx.

El trámite está focalizado a aquellas personas ciudadanas que residen en el extranjero, que deberán preparar sus documentos necesarios: documento que acredite la nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante de domicilio.

Deben identificar el consulado más cercano, para lo cual, el portal antes descrito les ayuda a realizarlo; una vez hecho esto, se tiene que acudir al consulado, donde, una vez realizado el trámite, les entregarán un número de folio, con el cual puede verificar la persona solicitante el estatus de su trámite en el Sistema de Consulta, también disponible en el portal citado.

Muy importante es que, cuando reciba por mensajería su credencial para votar desde el extranjero, confirme su recepción. Esta confirmación ha sido polémica por parte de diversos voceros de la comunidad emigrante, y el INE está abierto siempre a buscar una alternativa que equilibre entre la facilidad del trámite y la seguridad de la información personal.

Sin embargo, es preciso recordar que siempre que recibimos un documento sensible, como una tarjeta de crédito, la institución bancaria nos solicita confirmar su recepción. Es lo mismo con una credencial para votar, por eso se solicita la confirmación, que ahora es muy sencilla a través también del portal que ha sido multicitado, donde solo se pide el número de folio que ya hemos descrito, así como la fecha de nacimiento.

Desde el 8 de febrero de 2016 al 31 de julio pasado, en las oficinas de captación, que son los consulados de México en el mundo, se han captado un total de 219,462 personas ciudadanas con referencia a Michoacán, de las cuales el 99.41% se han realizado en consulados de los Estados Unidos.

Por lo que personas ciudadanas con referencia a Michoacán que han realizado su trámite en otros consulados de México en el mundo son marginales, siendo Canadá el segundo lugar de captación con 424; España, el tercer lugar con 140; Francia, el cuarto lugar con 94; y Guatemala, el quinto lugar con 45.

En cuanto a los consulados en los Estados Unidos, el que ha recibido más trámites de personas referidas a Michoacán es el de Los Ángeles, con 30,177; seguido de Chicago, con 22,599; siendo el tercer lugar Fresno, con 9,996; el cuarto lugar Sacramento, con 9,805; y San José, el quinto lugar, con 8,978. Hay, por supuesto, otras oficinas con importante captación, pero me quedaré solo refiriendo a los cinco primeros.Sin embargo, a pesar

de los 219,462 trámites captados en los consulados, solamente ha procedido incluirlos en el Padrón Electoral de mexicanos residentes en el extranjero a 158,457; mientras que solamente han activado su credencial para votar un total de 72,884.

Es importante precisar que he identificado a las personas ciudadanas con referencia a Michoacán porque existen varias posibilidades de tener el derecho a solicitar la credencial para votar desde el extranjero: una se refiere a aquellas personas que nacieron en alguna de las entidades federativas de la República Mexicana, en cuyo caso se les inscribirá refiriendo dicha entidad federativa; otra posibilidad se relaciona con aquella persona ciudadana que hace la solicitud y nunca ha residido en territorio nacional; entonces se asentará la entidad federativa de nacimiento de la progenitora o el progenitor mexicano.

Inclusive, para el último caso descrito antes, cuando ambos progenitores hayan nacido en territorio nacional pero en diferentes entidades federativas, se precisará la entidad preferida por la o el ciudadano.

Esta característica, que proviene del derecho a la doble nacionalidad, tiene un efecto sobre las posibilidades de utilizar la credencial para votar en elecciones diferentes a los que la legislación establece: Presidencia de la República, senadurías, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; ya que la georreferencia, para efecto del cómputo de votos, es por entidad federativa.

Esta limitante se ha resuelto mediante dos posibilidades para otras elecciones: una con el listado de representación proporcional, obligando una posición a una persona emigrante; y otra, constituyendo por entidad federativa un distrito de mayoría relativa para población migrante.

Por cierto, frente a la discusión de la representación proporcional, esta posibilidad de derecho a votar y ser votado tendría efectos de limitación de derechos si desapareciera la representación proporcional. Digamos, sería algo como efectos secundarios.

Por otro lado, de conformidad con la legislación en la materia, la vigencia de la credencial para votar es de 10 años, por lo que en 2026 vencerían las tramitadas en 2016, detalle que cobra relevancia rumbo a las elecciones de 2027.

Y es que, precisamente en 2027, en el estado de Michoacán, quienes cuenten con credencial para votar desde el extranjero podrán votar por gubernatura; a menos, claro, que en una futura reforma electoral se amplíen sus derechos para votar por otros cargos, considerando las limitaciones ya descritas a entidad federativa de la credencial para votar desde el extranjero.

