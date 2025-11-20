Credencial para votar 25

El próximo 31 de diciembre dejarán de tener vigencia un conjunto de credenciales para votar que lo son hasta 2025. Por ello, es importante que quienes se encuentren en esta situación acudan al módulo del INE más cercano para actualizar su situación registral.

Al 1 de enero de 2025 se tenían registradas, como credenciales con dirección en Michoacán, un total de 217,240 credenciales vigentes hasta este año. Al 31 de octubre pasado ya se habían actualizado un total de 51,943, es decir, el 23.81%; por lo que, a esa fecha, quedaban por actualizar 165,297 credenciales en Michoacán.

Considerando que el INE cuenta con convenios con las instituciones bancarias, así como con otras instituciones públicas y privadas, para apoyar en la validación de la identidad de las personas solicitantes de una gran diversidad de servicios —en los cuales la protección de la identidad es muy relevante—, se sigue que, para evitar algún contratiempo en dicho procedimiento, quienes tengan como fecha máxima de vigencia en su credencial para votar el año 2025 podrían acudir a renovarla antes de que concluya el año.

Desde 2008 se estableció un máximo de vigencia de 10 años para las credenciales para votar. Ello coadyuva a las labores de depuración del Padrón Electoral y, en consecuencia, de la Lista Nominal de Electores, ya que representa una puerta de salida para quienes, por alguna razón, ya no se encuentran entre nosotros y cuya situación no fue posible reportar.

Adicionalmente, la vigencia coadyuva a disponer de mejor manera la ubicación territorial del domicilio de cada persona ciudadana, lo que, a su vez, permite organizar de forma más eficiente la distribución de las boletas electorales en los sufragios o ejercicios de participación ciudadana.

Los 39 módulos de atención ciudadana del INE en Michoacán se encuentran disponibles para actualizar por vigencia las credenciales para votar, así como para realizar cualquier otro trámite que se requiera, como el cambio de domicilio, el trámite por vez primera o la corrección de datos, entre otros.

En el portal del INE en Internet se encuentra un vínculo denominado “Ubica tu módulo”, donde no solamente es posible localizar los módulos fijos de cada entidad federativa, sino también los módulos móviles.

El INE cuenta con una experiencia de más de tres décadas otorgando un documento de identidad a la ciudadanía, lo cual ha elevado los estándares al nivel de alcanzar la certificación ISO 9001:2015, precisamente en el trámite de la credencial para votar.