Corte de caja legislativa

A unos días de dejar atrás el 2022 cabe la reflexión y hacer un corte de caja para revisar los objetivos y metas que nos planteamos al inicio de esta mirada legislativa, por lo que me es grato compartir que en total he presentado 50 iniciativas, de las cuales 6 han sido aprobadas en Comisiones y 3 en el pleno de la Cámara de Diputados.

El 30 de noviembre fue aprobada una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 86, en la que destaco que para mejorar la justicia en nuestro país es necesario capacitar a magistrados (as), jueces, secretarios (as) y oficiales judiciales, sensibilizándoles en materia de género, inclusión y no discriminación, a fin de que haya un cambio de paradigma que busque la inclusión, el respeto por las diferencias y por la diversidad de las personas.

La propuesta promueve la vocación de servicio y atención para las personas, a veces se mira a la administración de justicia como expedientes u hojas, por lo que la justicia federal debe tener un rostro de respeto e inclusión hacía las personas que acuden a ella, lo que se consigue mediante evaluación del servicio público que se presta y la rendición de cuentas.

El jurista Ángel Ossorio en su obra "El Alma de la Toga" decía que: "Si un juez nos ofende no escuchándonos cuando nos vemos cara a cara, mucho menos nos honrará leyendo nuestros escritos” se trata de humanizar la justicia.

Con este tipo de reformas buscamos elevar la calidad en la administración de justicia, ya que los jueces no nacen, se forman y se construyen con base en la educación y la experiencia, México merece jueces formados en la tolerancia, y que deben ser principio rector para aquellas personas que se dedican a la impartición de Justicia.

Ahora bien, vámonos a los datos duros de la productividad en este año legislativo: de las 962 iniciativas presentadas por el grupo parlamentario de morena, el 5% corresponde a su servidora; y, en lo individual, el promedio de iniciativas impulsadas por cada persona legisladora es de cinco proyectos; con gusto les comparo que he presentado diez veces más.

Lo anterior, refleja mi compromiso y responsabilidad como diputada federal para seguir legislando en favor de mexicanas y mexicanos; me indica que vamos por buen camino e incluso construyendo uno cuando no lo hay.

En este 2023 renuevo mi compromiso indeclinable de seguir cultivando acciones y trabajar con pasión por sumar al México que todas, todos y todes queremos vivir…el México de la inclusión, de la paridad de género.

