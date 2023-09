Corrupción de la gestión publica

Vista Panorámica

¿Las obras de los gobernantes de los pueblos son perfectas? ¡No! están llenas de errores y crímenes. Es absurdo que los autores lo nieguen, pretendan hacerlo todo bien aparentando, mintiendo, haciendo malabarismos en el discurso, tratando de hacer caer a los sencillos.

Es el caso de los libros de texto, hechos con descuidos, con errores, con las patas, sin una consulta nacional, sin convocar a la sociedad, los papás, los educadores y sabios. La secretaria nacional, sin la estatura y sin la cultura amplia requerida se defiende de una manera ciega y absurda.

No vamos a ninguna parte con agentes soberbios, mentirosos, ciegos y sordos que no aceptan sus limitaciones y que resuelven los problemas en la retórica.

Las personas con cargos públicos del poder político asumen una actitud ciega, necia. Muestran una corrupción muy arraigada y honda, soberbia, obstinada, se parapetan en su ceguera y orgullo, sin brizna de lógica y sin honestidad, todo según conveniencia.

No aplican el Estado de derecho, no rige la Constitución, falla la justicia. Tenemos tantos asesinatos, luto, martirio, orfandad, reino del terror y la desconfianza. No hay estado de derecho, hay muchos crímenes. Lloramos los hermanos asesinados hoy y mañana será lo mismo, porque no hay policía, no se protege la vida del ciudadano ni se aplica la ley.

Los grandes no tutelan el orden público, no se sirve a la persona para proteger su vida. Estamos desamparados e inermes. Reina el Narco y no aparece el Estado y su policía que tutela la paz.

Es el caso bien concreto de la Región de Apatzingán, Tierra Caliente michoacana, caliente no sólo por el clima sino por el ambiente de terror, muerte, violencia que se vive. Los cárteles se apoderan de las fuentes de alimentación, como el limón, los precios se disparan y escasean, y el flamante. Eso le pega a la economía del gobierno que se siente en una esfera de grandeza, que todo lo hace bien no actúan no resuelven nada.

Hay libros nuevos escolares, pero fueron hechos con las patas, reservando la información de su elaboración, sin convocación de tantos mexicanos que saben. No se siente recta intención y deseo de educar sino otros intereses de grupos en el poder que tienen intereses sectarios, para promover una ideología.

Se glorían de las remesas de tantos mexicanos que han expulsado por no dar trabajo y hacer producir los recursos naturales de un país tan rico como México.

La Luz de lo alto

Jesucristo, Dios hecho hombre es una referencia que hace al hombre sabio y honesto.

Ubica al hombre, que no es perfecto como Dios. Que comete errores y crímenes.

Las obras del hombre también son limitadas, mezcla de aciertos y de errores. Ante las obras que por su imperfección crean polémica, las detractores y defensores deben partir de esa realidad de las obras humanas.

Deben asumir los errores objetivos con actitud realista y humilde.

Es una aberración negar defectos en las obras, la actitud que niega las evidencias no porque el sujeto no entienda sino porque defiende intereses bastardos, por obstinación o por el deseo de defender la propia imagen. El resultado es una actitud irracional y absurda.

El mal aumenta cuando el sujeto defiende su obra con falacias y sofismas, con el fin de engañar.

Esta actitud es un componente más de una gestión, fragmento de una cultura que no construye sobre la verdad sino la mentira, en una narrativa, coherente en sí misma y grata a los oídos pero que se aleja de los hechos y se convierte en una realidad virtual retórica de los dirigentes.

Es transcendente y grave, que se desheche el Bien Común, único para todos y se gestione por conveniencia, lo que conviene a unos cuantos, intereses mezquinos. Que es para bien de todos sólo en la retórica de autoridades que se sienten perfectos y santos y toman aires de grandeza porque se sienten geniales y se inflan y auto exaltan mañosamente y pierden la honestidad, virtud del mundo del catolicismo.

La actitud de fondo es perversa y homicida. Se construye no sobre roca sino arena, en la comparación del Divino Maestro, las lleva al vacío y al aniquilamiento, a un escenario escatológico de sombras, vacío y muerte. Debemos desentrañar lo que están construyendo y ver realmente el movimiento de sombras y vacío que lleva a la destrucción. Ya se sienten algunos signos de miseria material y espiritual y de destrucción y muerte.

La fe de Cristo es una reserva de lucidez, claridad y sabiduría.

Es hora de sacar del “guardadito” las reservas de una confianza inquebrantable en el poder infinito de Dios. En su sabiduría que nos muestra nuestro destino eterno y nuestro bien verdadero y la vida en el mundo de lo definitivo, en el Reino de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz. En el Reino del Padre Dios que ama a la criatura pobre y contingente y busca su bien verdadero.

rmr