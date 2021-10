¿Conviene invertir en criptomonedas?

El pasado jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el uso de criptomonedas en México como moneda de curso legal, ya que explicó que el objetivo es promover la estabilidad en el sistema financiero del país, sin aplicar innovaciones que impliquen riesgo.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la conveniencia de invertir o no en criptomonedas que son monedas digitales, activas con un cifrado criptográfico que hace que se garantice su titularidad e integridad de las transacciones y evita que se puedan replicar.

Sus operaciones, a diferencia de los sistemas tradicionales, no están controladas ni reguladas por institución alguna además de no ser necesario intermediarios para las transacciones. Sin embargo, en México existe un marco regulatorio con la denominada Ley Fintech.

Para el control de las transacciones, se utiliza una base de datos descentralizada, blockchain o un registro contable compartido, que es una tecnología para la transferencia de datos y capitales de manera segura, por la codificación y encriptación sofisticada que posee.

Los monederos digitales o wallet son software o aplicaciones donde se pueden almacenar, enviar y recibir criptomonedas; en realidad se almacenan las claves que otorgan los derechos y la propiedad de las mismas permitiendo operar con ellas.

Es importante tener en cuenta que el valor de la criptomoneda varía en función de la oferta y la demanda y también del compromiso de los usuarios. Por ejemplo en meses pasados las inversiones de este tipo sufrieron una baja que derrumbó los valores y la cantidad de inversiones, luego de 5 meses apenas se están recuperando a los niveles que tenían.

La empresa Tesla anunció que no recibirá más Bitcoin como método de pago para sus automóviles, lo que ocasionó que la criptomoneda se derrumbara, al pasar de 43,000 dólares a la barrera de los 30,000 en menos de 10 horas. También el anuncio de China que prohíben las transacciones con criptomonedas se sumó a este descenso.

Así que, si decidimos invertir en criptomonedas debemos ser conscientes que las mismas pueden tener un promisorio futuro, pero aceptar al mismo tiempo la volatilidad que sufren. Es decir, es como una lotería este tipo de inversiones ya que no se puede asegurar que den un gran rédito ni lo contrario. Pero hoy en día es una opción que empieza a estar en auge en México para inversionistas arriesgados y con un gran poder de especulación.

Entre las desventajas se encuentran la volatilidad del sector en los últimos años, además, que en algunos países se encuentran prohibidas por posibles evasiones y el que no son aceptadas como medios de pago por la desconfianza.

En cuanto a las ventajas destacan que no necesita intermediarios ni comisiones, no hay impuestos a las mismas por no estar reguladas gubernamentalmente, puede generar grandes ganancias a pesar de los grandes riesgos y la privacidad del mercado de las criptomonedas es muy alta.

Un aspecto a considerar es comenzar la inversión en criptomonedas con las más famosas en el mercado, que marca la aceptación de las mismas. De acuerdo al ranking actual las mejores para invertir son: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y Neo

Además hay que estar atento a las señales para invertir, junto con un análisis técnico, el estudio del comportamiento de mercado y el patrón de cada moneda y es preferible que se comience con una cuenta de simulación para afianzar la práctica sobre la compra y venta y sobre el mercado.

Como última recomendación, si usted tiene la finalidad de salvar sus finanzas o convertirse en millonario de la noche a la mañana no es una buena opción este tipo de inversiones, ya que es dinero que está en riesgo de perder.