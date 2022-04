¿Compro tabiques o no? (segunda parte)

Liquidez: Cuando compras un inmueble pierdes la disponibilidad del dinero ya que, cuando la quieras vender, el proceso puede ser largo desde que la pones a la venta, encuentras comprador, tramita su crédito y firman escrituras. Además, un inmueble es de todo o nada porque si ocupas solo una parte del dinero no puedes vender solo una recámara y la cocina ¿verdad? Así que nunca uses toda la liquidez que tienes en comprar tabiques ya que si se te presenta una emergencia no tendrás lana para reaccionar.