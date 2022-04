¿Compro tabiques o no? (primera parte)

El 2020 decidió soltarnos la primavera con un reverendo trancazo en forma de pandemia que nos sacudió la realidad; el 2021 nos demostró que, el año previo, solamente fue de calentamiento y este 2022 llegó para decirnos que ya se terminó el nivel de entrenamiento y ahora si empieza el juego de verdad.

El entorno mundial ahora si ha tenido todos los tipos de eventos al mismo tiempo: pandemia, crisis económica y guerra. Esto ha generado que los dineros del mundo se reconfiguren, cambien su manera de reaccionar y la humanidad tenga que tomar, e inventar, nuevas formas de entender la economía.

EUA presenta la inflación más alta de los últimos 40 años pero el mundo no se parece en absolutamente nada al que había hace 4 décadas. En México tenemos la inflación más alta en 22 años cuando llegó el nuevo milenio y tampoco somos el mismo país que éramos en aquel lejano año 2000.

Si bien los indicadores de precios son como en aquellos años pero las condiciones globales no lo son ¿cómo debemos reaccionar entonces?

Para aquellos que todavía no participábamos en la sociedad económicamente activa durante las décadas de los 80´s y 90´s déjame platicarte que, cada vez que había crisis los mexicanos hacían 2 cosas: comprar dólares y comprar tierra o tabiques. Nuestro padres y abuelos siempre nos dijeron: léelo con voz de viejito “mijo, cuando las cosas estén de la fregada agárrate unos dólares porque siempre hay devaluación y cómprate un terrenito o una casita ya que, sin importar lo que pase, los tabiques siempre estarán ahí”.

Ahora estamos no sólo en un nuevo siglo sino en un nuevo milenio y te estarás preguntando: ¿este consejo sigue siendo válido? Pues déjame decirte que no eres el único que tiene esas dudas. Algunas personas me lo han estado preguntando y aquí te dejo mi opinión.

Respecto a los dólares la realidad cambió completamente y ahí si te puedo decir que no, ya no aplica ese consejo. Te voy a dar un curso exprés de historia económica mexicana: desde 1954 y hasta 1976 el tipo de cambio era fijo y el gobierno lo ponía. De 1976 y hasta 1994 existieron unas cosas que se llamaban bandas de flotación donde “permitían” que el tipo de cambio variara según el mercado; eso sí, siempre y cuando no se saliera de los límites que también el gobierno ponía. Justo esto hacía que, cada vez que había cambio de sexenio, el nuevo presidente ajustara las bandas de flotación y se generaban las tristemente famosas devaluaciones. Para que te des un quemón de cómo estaba la cosa; el tipo de cambio en 1976 estaba en $20.50 y en 1994 estaba en $3,997.- es decir, en 18 años el peso se devaluó un 16,570%. Obviamente parece que no fue tanto porque te recuerdo que le quitaron los tres ceros a la moneda y entonces, el tipo de cambio era de $3.99 y en estos 28 años pasó de esos 3.99 a los casi 20 pesos que estamos ahora lo que implica una depreciación del 501% es decir 33 veces menos depreciación y en un periodo más largo. Ahora el dólar flota libremente y en base a oferta y demanda la cual se ve afectada no solo por las condiciones de México sino también por las de EUA. Esto explica por qué ahorita que todo está de la fregada el tipo de cambio no se haya disparado así que, en resumen, comprar dólares en crisis ya no es negocio porque, además de todo, ahora existe un diferencial entre el tipo de cambio de compra y el de venta el cual puede ser de más de 1 peso de diferencia lo que elimina prácticamente la posibilidad de obtener ganancia de esta manera. Para acabarla de amolar, imagínate que compras dólares poco a poco y, de repente, ocupas dinero y quieres vender tus dólares. Quiero ver cómo le haces para ello. A menos que vivas en la zona fronteriza norte, vender dólares en el resto del país no es delito pero parece. Si lo quieres hacer en el banco sólo puedes hacerlo en cantidades pequeñas y con abono a tu cuenta. Si lo haces en casas de cambio el valor que te darán por ellos casi te asegura una pérdida. Así que, en resumen, comprar dólares como estrategia de protección en épocas de crisis ya no es una buena idea.

Con esto pasamos a la otra posibilidad: comprar tabiques o tierra y la respuesta es….tará disponible la próxima semana porque sino esta columna queda muy larga y te va a dar flojera leerla.

rmr