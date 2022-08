Como van las criptos

Este 2022 ha sido una masacre para los activos virtuales. Los descalabros que han sufrido en sus precios han hecho que muchos creyentes pierdan confianza en la economía virtual. Si no estás muy empapado en el tema de las cripto monedas déjame platicarte que desde el año 2009 que fueron creadas las primeras y ha habido un avance brutal y un crecimiento exponencial de este tipo de productos. Actualmente existen más de 8 mil cripto monedas, si, como lo leíste, más de 8,000 monedas virtuales disponibles!!!

Es una locura el mundo de posibilidades que existen en este tema y esto te puede dar una idea de hacia dónde va el mundo. Si tú eres de los que crees que las monedas virtuales nunca podrán reemplazar al dinero físico creo que no has entendido nada. Incluso un Premio Nobel de Economía ha declarado que se trata del nuevo esquema ponzi de las finanzas globales. No sé si sus 70 años de edad y sus estudios de toda la vida acerca de la economía tradicional le de las credenciales suficientes para ser tomado en serio en cuanto a las monedas virtuales pero aún así externó su opinión.

Obviamente en un universo tan grande como este no todas las cripto monedas son fáciles de operar o conseguir e incluso hay algunas que no están ni siquiera al alcance del público; pero hay otras que si e incluso varias plataformas de trading las ponen a tu alcance.

Si eres de los que traen el gusanito de experimentar y comenzar a invertir en estos activos virtuales te paso algunos puntos importantes que debes de considerar antes de hacerlo:

Son activos virtuales, es decir, no tienen ningún tipo de presencia ni respaldo en el mundo físico por lo que no hay billetes ni monedas de cripto monedas. Como son virtuales y para evitar que se puedan copiar, clonar o reproducir de manera masiva y sin control usan un tipo de tecnología que se llama blockchain. El blockchain es una base de datos fraccionada en muchas partes y distribuida de manera segura mediante datos encriptados de tal manera que nadie puede tenerla completa en su poder. Cada movimiento o transacción debe ser validado por muchas personas de manera independiente y muchas transacciones forman un bloque. Ya que el bloque queda validado es registrado en el libro de transacciones de esa criptomoneda en particular y ya no puede ser modificado porque para ello se ocuparía que una sola persona tenga todas las transacciones encriptadas lo cual es casi imposible. El valor de los activos digitales fluctúa tanto por la oferta y la demanda como por la escasez que hay de esa cripto moneda en particular. No son los mismos los usuarios que hay en Bitcoin como los que hay en Telcoin. Dado que el mundo virtual no se rige por las reglas del mundo físico todo sucede muy rápido y muy fuerte y el precio de las criptomonedas no es la excepción. En un solo día puedes ganar o perder gran parte de tu dinero aunque en el largo plazo han demostrado ser los activos más rentables de la historia humana. En internet podrás encontrar varias listas con las criptos más conocidas, las más rentables, las que tienen más potencial, las que más han ganando, las que más han perdido, etc. En un mundo de más de 8 mil posibilidades podrás encontrar de todo así que mucho ojo cuando elijas en cuales participar porque puede ser el mejor o el peor viaje de tu vida. Las 5 monedas virtuales más conocidas son: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Dogecoin (DOGE) Las ganancias de estas monedas en el 2021 fueron: Bitcoin (BTC) 78% Ethereum (ETH) 502% Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) 1,000 % Dogecoin (DOGE) 3,000%

Si te fijas, las inversiones en criptomonedas pueden ser sumamente rentables pero créeme que el viaje será movido. Investiga y pregunta antes de invertir porque si no sabes cómo funciona la extrema volatilidad te hará perder la tranquilidad.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/.

rmr