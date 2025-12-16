Charapan: la democracia en consulta, la experiencia en libro

Hablar de democracia no siempre implica hablar de elecciones. A veces, implica hablar de procesos largos, complejos y profundamente comunitarios, como el que vivió Charapan al cuestionarse cómo quería elegir a sus autoridades municipales. Esa experiencia hoy no solo es un antecedente jurídico o administrativo: es un libro.

El Instituto Electoral de Michoacán presenta el quinto número de su colección Experiencias del IEM, dedicado a la consulta en Charapan para el cambio del sistema de elección de autoridades. No se trata de un texto técnico ni de una memoria burocrática; es la narración documentada de un proceso excepcional que puso a prueba al Instituto, a la comunidad y al propio modelo de democracia participativa.

El libro da cuenta de ese recorrido: desde la entrega de la solicitud en noviembre de 2023 hasta la ejecución de la consulta en abril de 2025. En sus páginas se encuentran los acuerdos del Instituto, las sentencias del Tribunal Electoral, los ajustes ordenados por la autoridad jurisdiccional y, de manera fundamental, el dictamen antropológico elaborado por el INAH, que permitió comprender la organización social, cultural y comunitaria de Charapan.

Uno de los mayores aciertos de esta obra es que entiende que no se puede hablar de derechos sin contexto. Por ello, el primer capítulo ofrece una mirada sociocultural que permite comprender cómo vive y se organiza la comunidad: sus barrios, sus formas de participación, sus dinámicas internas. No como ornamento, sino como base indispensable para cualquier decisión democrática.

La consulta tampoco fue sencilla en su ejecución. Hubo posturas encontradas, tensiones históricas y realidades distintas, particularmente en la tenencia de Cocucho. El Instituto optó por una solución responsable: garantizar la participación sin generar confrontación, privilegiando la paz social y la expresión libre de todas las voces. El libro narra esa experiencia sin triunfalismos, sin vencedores ni vencidos, con una mirada objetiva y pedagógica.

Este producto editorial cumple una función esencial: convertir la experiencia institucional en conocimiento público. Dejar constancia de cómo se construyen las decisiones democráticas cuando la ciudadanía ejerce su derecho a decidir no solo quién gobierna, sino cómo se gobierna.

Charapan no es solo un libro sobre una consulta; es un testimonio de cómo la democracia puede adaptarse a la diversidad, dialogar con la cultura y fortalecerse desde lo local. Por eso vale la pena leerlo, consultarlo y discutirlo.

