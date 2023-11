Campañas para el poder

Vista Panorámica

Para los gobiernos mexicanos el valor supremo y central que de hecho buscan es el poder egocéntrico y de dominación.

Es su bien que buscan, que se oculta en el fondo de los spots y de toda la propaganda política.

Es lo que subyace a las actividades del gobierno. Éste es el valor o antivalor que está realmente en juego, fuera de eso, todo es retórica demagógica, falaz, juego teatral.

El gran circo de las campañas electorales es como una fantasía alejada de la realidad, un juego, un teatro. Esto tiene efecto grande y fuerte en las mentes de los humildes, analfabetas, que no ejercen su capacidad de pensar. Se dejan pescar en una falacia como las fantasías de las mentes de los niños.

Los peces gordos de la clase política no ven los gravísimos problemas que enfrenta México, los descuidan criminalmente, dejan que el país se despeñe en el vacío de la miseria material y espiritual, alza de precios descontrolada, fracasos del sistema de salud, de la escuela, de la producción del campo… Etc. Perdemos un tiempo precioso y los problemas no se atienden debidamente.

El gobierno del actual sexenio, ya desde el proceso electoral ha sido una lucha por el poder autoritario, por el control y sumisión de las conciencias. El candidato ganó las elecciones y se siente dueño y señor sobre un pueblo sumiso.

Los políticos engañan. Los argentinos en el hartazgo eligen a Milei. Es una moneda en el aire. Milei puede traicionarlos porque no puede, realmente oculta sus intenciones, o tal vez oculta su corrupción o se corrompe en el poder. Y el cambio votado se vuelve una oportunidad perdida y una frustración y decepción. Así sucedió en México.

No existen las organizaciones que hacen un contrapeso y establezcan ajustes en la gestión pública, E el presidente pisotea la Constitución y la separación de poderes.

Escribíamos la semana pasada: “Y no hay quien lo corrija (al Ejecutivo), le consienten todo, autoritarismo, mentira, capricho... nadie le dice nada. Nadie pone orden”.

La luz de lo alto

El ser humano inteligente y libre no se guía por instinto o por las leyes físicas sino por decisiones libres tomadas en base a normas o leyes.

Así, bastan dos dedos de frente para tener claro como los grandes crímenes y absurdos de la política mexicana están intactos y siguen creciendo como plagas en la vida de los mexicanos. La sociedad mexicana sufre siempre por los mismos vicios, por el vacío de las grandes virtudes y los grandes valores que están en los discursos, pero no en la práctica política. Tratamos estos valores en el “decálogo” que viene a continuación. Son los grandes temas de la búsqueda de los pueblos en un país sabio y honesto, con un cambio de ética y mejores aún de cómo se pintan en la demagogia y populismo.

Rescatamos los grandes valores que se deben implementar para tener un México más tranquilo, de justicia y progreso.

Campañas para el poder

Decálogo

Dios. Da un valor inconmovible al universo, a la vida, a los proyectos. El mejor guía de toda la historia es Cristo, su Hijo hecho hombre. (AM utiliza un valor religioso, la Virgen Morena, lo utiliza para sus fines egoístas y perversos, es una profanación, un sacrilegio) El servicio. Es valor fundamental. Hay que buscar sólo servir, que el premio sea la libertad, democracia de la nación mexicana, la grandeza de la persona humana, la convivencia pacífica de los mexicanos. Democracia. Es alternancia en el poder, es gobierno compartido contra el totalitarismo, tener carro completo, en todas partes. El Congreso, las gobernaturas. Debate de altura, evitar descalificaciones, insultos irracionales, viscerales. Ir tras el bien común no tras los adversarios como el presidente. Presentar una noción de país y un programa para México con su objetivo e ideal. Renuncia a intereses personales y partidistas, borrar el “yo” para centrarse en el bien de México, morir a los gustos y ventajas personales de dinero, fama, poder, imagen mediática Necesitamos no sólo la presidencia sino el Congreso y las gubernaturas. Se necesita un proselitismo de persona a persona, convencer al amigo, lanzar a todos para que vayan a sus hermanos y los ganen para la causa. Hay que abrir los ojos: que vean los regalitos, él presidente no regala nada, es dinero del pueblo y no se va a cancelar con otro partido. El presidente también tiene grandes efectos: defecto: soberbia, autoritarismo, no escucha, necedad, polariza al pueblo. Hay que descubrir al dictador, mentiroso y asesino como demonio como Castro, Hugo Chávez, Hitler, Daniel Ortega, Trump. No ponernos a pelear con el malo, el adversario ni guardar rencor, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos persiguen y calumnian. Vamos con entusiasmo y contentos, porque es nuestra la victoria y la gloria.

Esta sabiduría está tomada de la Ley Nueva de Cristo que es la encarnación de la sabiduría divina. Hay que leer esta lección divina del más grande legislador de la historia, más grande que Moisés, de Jesucristo. La encuentras en el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, capítulos 5-7.