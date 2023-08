En los próximos días comenzará el proceso electoral concurrente, en el cual para el estado de Michoacán se elegirán 11 diputaciones federales, un par de senadurías de mayoría relativa, una senaduría de primera minoría, la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, además de que la votación emitida en Michoacán participará para asignar 40 diputaciones de representación proporcional junto con Querétaro, Colima y Estado de México, que integran la quinta circunscripción; así como participar en la votación para asignar 32 senadurías de representación proporcional en una sola circunscripción en el territorio nacional.

Lo anterior, además de la elección de las 24 diputaciones de mayoría relativa y las 16 de representación proporcional del Congreso del estado; así como la elección de los 112 ayuntamientos de la entidad (Cherán participa, pero con otros tiempos debido al sistema normativo interno).

Pues bien, el pasado 20 de julio el Consejo General tomó 3 acuerdos que impactan de manera directa en el calendario del proceso electoral concurrente, por el que se aprueba el Calendario y Plan Integral del Proceso Electoral Federal 2023-2024, por el que se aprueba el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 2023-2024, y los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales del electorado para los procesos electorales locales 2023-2024, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal del electorado, con motivo de la celebración de los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2023-2024.

De esta manera tenemos la precisión de que el inicio del proceso electoral federal será con la primera sesión que realice el Consejo General en la primera semana del mes de septiembre, que el propio Consejo General ha determinado que se interpreta entre el 4 y 8 de septiembre.

Ahora bien, hay un conjunto de fechas de interés directo de la ciudadanía que tienen que ver con la actualización de la credencial para votar y el listado nominal de electores. De manera que el periodo de las campañas especiales de actualización para los trámites de solicitud de las credenciales para votar, que modifiquen algún dato de la misma, incluyendo el periodo para la inscripción de las personas jóvenes que cumplan 18 años de edad antes, o bien, inclusive el día de la jornada electoral del 2 de junio de 2024 (inscripción anticipada para conservar el derecho), será del 1 de septiembre al 22 de enero de 2024.

El periodo para solicitar la reposición de credencial para votar concluirá el 8 de febrero de 2024.

Quienes hayan solicitado la credencial con motivo de los supuestos antes establecidos tendrán disponibles sus credenciales para votar hasta el 14 de marzo de 2024.

Las solicitudes de reimpresión de las credenciales para votar, que se motiven por robo, extravío o deterioro grave, así como derivadas de resoluciones favorables de instancias administrativas o demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2024.

La fecha de corte de la Lista Nominal de Electores para realizar el primer sorteo de la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla será el 15 de enero de 2024.

Otro conjunto de fechas tiene que ver con la propia organización del proceso electoral, que implica la instalación de los consejos locales, el 1 de noviembre de 2023; la instalación de los consejos distritales, el 1 de diciembre de 2023; la designación de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales por los consejos distritales, el 13 de enero de 2024; la primera insaculación, el 6 de febrero de 2024; la aprobación, por parte de los consejos distritales, de casillas extraordinarias y especiales, el 14 de marzo de 2024; la aprobación, por los consejos distritales, de las casillas básicas y contiguas, el 25 de marzo de 2024; la segunda insaculación, el 6 de marzo de 2024, entre los más relevantes.

Hay otro conjunto de fechas sobre el ejercicio del voto; por un lado, el voto anticipado para personas en postración, que será del 6 al 17 de mayo de 2024; el voto de las personas en prisión preventiva, que será del 13 al 20 de mayo de 2024; el voto electrónico por Internet para los mexicanos residentes en el extranjero, que será del 18 de mayo al 2 de junio de 2024, y la propia jornada electoral, el 2 de junio.

Otro conjunto de fechas tiene que ver con los resultados de las elecciones, en donde destacan los cómputos distritales, del 5 al 8 de junio de 2024; así como los cómputos de entidad federativa y de circunscripción de diputaciones federales, el 9 de junio de 2024.

Por supuesto que hay un conjunto que salta a la vista que no he referido en esta ocasión, que es quizá el más llamativo del proceso electoral, que tiene que ver con los partidos políticos y candidaturas independientes; a los últimos ya me referí la semana pasada, y a los primeros me referiré en una siguiente colaboración.

