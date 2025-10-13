¿Cómo hacer que la gente cambie?

A lo mejor esto que comentaré te parecerá conocido: "Una persona quiere convencer a otra de que está equivocada y le asegura que tiene una falsa creencia".

Esta actitud la podemos ver en la política, en las mujeres que durante el juego de cartas hablan sobre algún detergente para la ropa, en los amigos que charlan durante alguna bohemia respecto a temas polémicos o de interés público, etcétera.

Esto sucede con mucha frecuencia: intentamos hacer cambiar de opinión. La pregunta ahora es si presentarle "evidencia" a la gente funciona.

Con mucha frecuencia, pensamos que sí, que mostrar hechos, cifras o evidencias servirá para que se muevan a nuestra dirección; pero es todo lo contrario.

La gente que recibe nuestra información la puede asumir como falsa.

Tú conoces el tema de las vacunas. A pesar de que hay información científica de sobra que explica la bondad y efectividad de las vacunas, hay papás que se niegan a poner la vacuna triple vírica porque creen que puede causar “autismo”.

Está comprobado (como en un artículo de la revista Pediatrics en 2014) que divulgar la verdad de los "no vínculos entre la vacuna triple vírica y el autismo" sirvió más o menos, sobre todo en aquellas personas que ya tenían una disposición favorable hacia las vacunas. En este caso, la información adicional ayudó a corregir ciertas percepciones erróneas.

Pero para las personas que participaron en el estudio, menos favorables hacia la vacunación, enfrentarse a la verdad fue contraproducente. Ofrecerles toda la información produjo el efecto contrario: los hizo menos propensos a vacunar a sus hijos.

Y así, numerosos estudios han encontrado efectos similares; ya sea en el ámbito de la medicina, la política o cualquier otra área, las pruebas que se suponen harán cambiar a la gente de opinión no siempre han funcionado.

En conclusión: en lugar de cambiar las falsas creencias, enfrentar la verdad a menudo aumenta las percepciones erróneas. Entonces, valora dos veces el tipo de mensaje de venta con el que saldrás a vender tu marca, producto o servicio.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

rmr