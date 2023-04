¿Cómo dilapidar el poder que te prestan? Pantoja es la respuesta

Tan solo en 2022, la delegación del Bienestar en Michoacán ejerció más de 17 mil millones de pesos en programas y pensiones. Un mini gobierno, pero carente de habilidad y proyección política su titular Roberto Pantoja jamás logró ejercer realmente el poder que le prestaron.

El 28 de enero, el propio Obrador vino a revisar las fallas que aún no puede resolver Pantoja. El gobierno del estado ya tarjetizó -por ejemplo- más de 70 mil trabajadores de la SEE y en Bienestar no hay para cuando.

Esta ocasión no abundaré en las quejas de beneficiarios de programas sociales por maltrato en el programa de Discapacidad en Morelia, en particular en las mesas de atención en el Venustiano.

Tampoco sobre las denuncias de acoso sexual y laboral, ni el recurso limitado de los trabajadores de campo, mientras que los viáticos, gastos y recursos de operación ¿quién se los lleva? Tampoco sobre las quejas hacia José Domínguez, coordinador del programa del Adulto Mayor.

Solo haré referencia a que ese capital político que no ejerció refleja malos resultados para el presidente, para el gobernador y para su partido. Miles de millones de pesos en múltiples programas -no hablo que creara una candidatura desde su posición-, que pudieron haber sido proyectados para conformar una operatividad política y un ejército territorial de importante trascendencia.

Con la bendición de Alfredo…

Recibió el aval del gobernador, tiene apoyos en el sector empresarial y ha comenzado a tejer aliados con diversos sectores sociales, sindicales y territoriales. Luis Navarro está listo para ir por la Presidencia Municipal de Morelia. En Morena donde se toman las decisiones, no en las discusiones de café, confirman que Luis Navarro será el candidato; no le busquen los demás, no hay más.

Interesante será quién acompañará en su momento a Navarro, quién por los cuatro distritos locales y los dos federales. Si quieren aspirar realmente los morenistas, no deben caer en los errores del último proceso electoral en donde el binomio Raúl Morón – a través de Roberto Reyes Cosari- y “Yeyo” Pimentel-, eligió a perdedores para los distritos, así como la pésima decisión de designar a Iván Pérez para la alcaldía.

La Mega Representación no es como la quieren pintar

El albazo de varios diputados para crear una Representación Parlamentaria en el Congreso local -ya existe una y no puede haber varias-, fue un enredo ocasionado por la desesperación de su jefe político.

El análisis refleja que el futuro de los siete legisladores -Víctor Manríquez, Julieta Gallardo, Mónica Valdez, Rocío Beamonte, Guadalupe Díaz, Oscar Escobar y Luz María García- será que se alineen a la coordinación real de Marco Polo Aguirre, sean mayoriteados ahí, o tengan que regresar a sus partidos aquellos que no han renunciado a los mismos.

Se observa que fue un manotazo lo que ordenó que desaparecieran la bancada del PRD y PES, mal cálculo político y acción originada por la rabieta de su coordinador extra muros legislativos.

Y el dirigente del PRD, Octavio Ocampo regaló una joya ayer en su rueda de prensa: “Ningún partido de la alianza puede ganar un distrito electoral solo”. Mal y de malas. Se pelea con sus aliados al criticar al dirigente priista Guillermo Valencia; no le hacen caso sus diputadas, le renuncia Manríquez; siempre hay un trasfondo: su cercanía con el fiscal Adrián López y el enfriamiento político de éste con Silvano, lo demás son errores propios.

Piso ¿parejo? Ajá

En 10 meses el dirigente morenista Mario Delgado ha difundido 44 tuits o retuits sobre Sheinbaum, 12 de Marcelo Ebrard y solo nueve de Adán Augusto.

Contacto: echmich1978@gmail.com

rmr