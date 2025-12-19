¿Bienestar judicial o malestar judicial?

Después de la reforma al Poder Judicial, y lo que lleva de esta en el transcurso del 2025, debo decirle que todo se ve prácticamente igual, pero comienza a notarse en redes sociales un descontento por la impartición de justicia, esto derivado de acuerdos tardíos y mal redactados, como la falta de emisión de acuerdos y sentencias y algunas sin una debida fundamentación legal, todo ello bajo la responsabilidad de los nuevos jueces y magistrados electos. Esto se corrobora en los pasillos de los órganos jurisdiccionales donde abogados se quejan entre sí de lo mismo, además de otras cuestiones administrativas como son las tardías y largas filas para la atención al público.

Antes de la reforma estos temas de administración y jurisdiccionales no era tan habituales, ahora es un problema recurrente y eso comienza a impactar en la impartición de justicia. Estoy convencido que son temas que los titulares de cada órgano jurisdiccional debe poner atención y sacar adelante, ya que de no hacerlo las cosas se les saldrán de control para este 2026.

He visto últimamente una gran promoción del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado, que informando con carteles y por canales oficiales de comunicación, se presentan prácticamente como un órgano de gran responsabilidad legal encargado de sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial por actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, así como el manejo indebido de recursos públicos.

Ese Tribunal ya viene manejando una estadística de asuntos de su conocimiento, estudio e incluso sanciones a servidores públicos de su competencia. Esperemos que su labor sea en esos términos y no busque popularidad o estadística porque entonces se convertirá en un órgano inquisidor que terminará por debilitar al Poder Judicial y la impartición de justicia.

¿Estimado lector, Usted o los suyos han sido víctimas de un abuso por parte del Poder Judicial?

Usted ya tiene el veredicto.

