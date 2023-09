Bedolla, el gobernador más fuerte de la 4T

Dos hechos de gran trascendencia ocurrieron en Morelia en la víspera; comienzo cronológicamente: el primero, la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de la 4T a la Presidencia de la República y el segundo el Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Vámonos ahora por lo más inmediato. En su segundo informe de gobierno, Bedolla entrega buenas cuentas, como lo hemos señalado reiteradamente en este espacio. Lo cierto es que, les guste o no, crean o no, coincidan o no, la realidad de Michoacán es muy diferente a la que habíamos vivido en los pasados 15 años. Dejamos de ser un estado condenado al fracaso a uno de los más exitosos en su manejo económico, atractivo para los capitales, repuntando en indicadores económicos, un estado ordenado en sus finanzas donde el dinero no sobra, pero tampoco falta, bien administrado, o como lo señaló el mandatario en su mensaje ayer en el Congreso, un milagro michoacano orquestado por él y su secretario de Finanzas Luis Navarro García.

Es claro que a dos años de gobierno el equipo encabezado por Bedolla está gobernando y transformando a Michoacán; así lo reflejan las cifras en varios rubros además del financiero. Otro ejemplo es el de seguridad, siendo el estado que más ha reducido la incidencia de homicidios con un 37%, equivalente a más de 800 casos menos, 800 vidas que se salvan, 800 tragedias familiares que no han ocurrido, esa es la dimensión de este logro.

En infraestructura, resalto dos cosas: su gobierno es el primero en 20 años que hace obra pública sin contratar deuda con una inversión de 26 mil 629 millones de pesos, de los cuales 12 mil millones son estatales.

También me quedo con el mensaje que deja a los legisladores pero, principalmente, a las legisladoras, porque ya es tiempo que se quiten el yugo del fanatismo religioso: el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo no debe ser criminalizado, seguir considerando como delito este derecho de las mujeres es contrario a su dignidad. Espero que los diputados y diputadas acaten la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se dejen intimidar por las sotanas, que se comporten a la altura de lo que el Estado laico demanda en beneficio de las mujeres.

En cuanto a gobernabilidad, ha lanzado un guiño a quienes siguen sin entender que más allá de las confrontaciones, lo esencial es trabajar de manera coordinada. Bien lo ha dicho Bedolla, no se trata de imponer ideas o una ideología política, sino de construir gobernabilidad desde el entendimiento de que somos diferentes, pero que hay objetivos superiores que nos unen, y uno de ellos, prioritario, es el bienestar de las michoacanas y michoacanos.

En educación es notable que el próximo año las obras convenidas con los municipios consideren un porcentaje para dignificar los planteles escolares, además de los logros que ha enumerado constantemente como el avance del 99% en tarjetización de los salarios, el pase de lista, el primer ciclo escolar sin paros en 15 años, el fin del huachicol de plazas y la extinción de la red de corrupción en el ingreso a las escuelas normales.

Un cúmulo de logros en apenas dos años, y qué bueno por Michoacán, ya nos merecemos la grandeza.

Sobre la visita de Sheinbaum Pardo, nada nuevo más que reconocer a Bedolla que ha sabido jugar bien sus cartas en el tablero de lo electoral, posicionándose como el gobernador con más fuerza dentro de la 4T. Ahí la dejo.

rmr