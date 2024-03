Balance del sexenio 2018 -2024 en materia educativa

Evaluación del aprendizaje educativo. Hasta el cierre del sexenio anterior, era oficiosa la participación en la Prueba PISA a escala internacional y, en lo nacional, la aplicación de las pruebas ENLACE/PLANEA. Lamentablemente, las pruebas y sus resultados se usaron para comparar, premiar, castigar, discriminar, denostar y generar ruido mediático.

No se diseñaron ni aplicaron medidas de política pública correctivas, ni para la mejora continua del aprendizaje nacional.

En el presente sexenio, se realizan evaluaciones diagnósticas por parte de MEJOREDU a inicio de cada ciclo escolar y se participa con una muestra nacional en PISA. Se ha soslayado la cultura de la evaluación del aprendizaje. Se desapareció la prueba PLANEA. No hay muestras estatales de PISA. No hay programas de mejora continua que den seguimiento a los resultados de PISA nacional ni a las evaluaciones diagnósticas de MEJOREDU. La no participación de las entidades federativas en las pruebas diagnósticas de MEJOREDU no tiene consecuencias ni sanciones.

Juzgue usted, amable lector, cómo nos encontrábamos, cómo estamos ahora y qué hace falta para que las niñas, niños y jóvenes puedan ejercer plenamente sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas del país y de Michoacán de Ocampo en particular, hasta llegar a alcanzar la mejor versión posible de sí mismos. Por lo anterior, la educación está en campaña.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C