Avances y retos en San Lázaro. ¿Qué nos ocupa en este periodo ordinario de sesiones?

En el primer año de ejercicio de la LXV Legislatura me caractericé por ser una de las diputadas con mayor productividad legislativa, ya que anualmente un diputado promedio inscribe 5 iniciativas, en tanto que su servidora presentó 44 iniciativas de las cuales 6 se dictaminaron a favor y una más fue aprobada en el pleno de San Lázaro; como bancada de morena, logramos la nacionalización del Litio y enviamos ya al Senado de la República las leyes relativas a la Guardia Nacional (GN).

Agenda LGBTIQ+, tema prioritario y compromiso permanente

La actual legislatura marca un precedente por hacer efectiva la paridad de género, la inclusión de personas con discapacidad y la diversidad sexual, ya que de manera histórica incluye como diputadas a dos mujeres trans; pese a estos avances, como egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así como defensora y promotora de los derechos humanos en el sector de género y diversidad sexual, les comento que la agenda LGBTIQ+ continúa siendo una de las más rezagadas y ambiguas en el ámbito jurídico.

Es verdad, tres años como legisladora no son suficientes para crear, reformar o derogar normas que durante siglos no han sido incluidas o tomadas en cuenta por quienes que han pasado por la Cámara baja del Congreso de la Unión. Por ello, uno de mis objetivos en esta LXV Legislatura es visibilizar, modificar y hacer leyes más incluyentes; y es que si bien es cierto que hemos avanzado en el reconocimiento de derechos de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad, también es real que México requiere mandatos constitucionales de vanguardia, que verdaderamente protejan a su población.

Explico lo anterior, aludiendo al artículo 1° de nuestra Carta Magna que prohíbe todo tipo de discriminación por “preferencia sexual”, cuando lo correcto tendría que ser “orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género”. Asimismo, refiero al numeral 4 para que se incluya el matrimonio igualitario como un derecho humano; dichas iniciativas las he venido impulsando a lo largo de 4 años.

Mi compromiso es no quitar el dedo del renglón y continuar trabajando para materializar la aprobación estas reformas en el presente periodo de sesiones, más allá del rezago legislativo; tengamos paciencia, les doy mi palabra de que seguiré en pie de lucha por el anhelo compartido de la población de la diversidad sexual.

Finalmente, me es grato compartirles que, durante el Congreso General, saludé a la Senadora Olga Sánchez Cordero a quien le confesé que ella es una de las personas que me inspiraron a abrir una cuenta de TikTok, es por eso que insisto: #LaTransformaciónTieneRostroDeMujer.

