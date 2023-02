Auditor, auditado

Si alguien ha tenido una semana en el ojo del huracán es el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, eslabón silvanista en estratégica posición de protección.

Inmerso en el escándalo del Rancho Las Joyitas, tal vez no haya tenido tiempo para analizar que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2021, el 70 por ciento del gasto de la auditoría michoacana no se ha comprobado, particularmente en el rubro de la nómina.

Se trata de la auditoría practicada por la ASF sobre las participaciones federales al estado en el año 2021; ahí se cataloga que la ASM es uno de los ejecutores del gasto que no reportaron el destino del recurso transferido.

En la etapa de aclaraciones, la ASM respondió con comprobaciones insuficientes y tiene pendiente de subsanar la mayoría de los recursos específicamente de la cuenta pública del 3er trimestre del 21.

El gobernador se ha posicionado en los últimos días con un discurso más enérgico hacia el Poder Judicial, en particular por las decisiones de jueces en materia de feminicidio -como el caso de Frida-; pero también le recuerda al Congreso y los diputados que su función es legislar, no dedicarse a la gestión. Llamó a que dictaminen ya la iniciativa de reforma al Código Penal que presentó hace alrededor de ocho meses a través de la cual busca atacar la violencia feminicida aumentando la penalidad de este ilícito, con la finalidad de que, a los feminicidas, una vez sentenciados, no les alcancen los beneficios pre-liberacionales.

Se vienen cabildeos importantes con los transportistas para lograr el consenso en proyectos de alta importancia como Metrobús en Morelia y Cablebús en Uruapan; pero el titular de Cocotra, Antonio Godoy González, no es un activo que abone a generar consensos.

Cuando se acercan coyunturas electorales, intensifica sus apariciones Cuauhtémoc Cárdenas para presentar su “proyecto de nación”. Ahora, lo hace al lado de Labastida – sí aquel priista que fue beneficiario del desvío de más de mil millones de pesos en el pemexgate-.

Su hijo, Lázaro, se deja coquetear y ahora el grupo de “lazaristas” michoacanos abre la posibilidad que sea candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. No sucederá, solo busca negociar en todos los frentes para mantener los privilegios que el apellido le ha otorgado.

