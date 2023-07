Así se les habla a los conservadores

Acompañados por las y los secretarios de Salud de sus respectivas entidades, mandatarios estatales acudieron puntuales a la cita con el presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de los majestuosos salones de Palacio Nacional.

El mandatario federal ocupó un lugar central en la mesa oval del Salón Tesorería, flanqueado por lo integrantes del gabinete de salud; las y los gobernadores fueron ocupando las sillas, correspondiendo al michoacano un lugar justo frente a López Obrador, quien, sabemos, no deja nada al azar.

Su intención de que Ramírez Bedolla quedara en un lugar preferencia sería desvelada una vez que se concluyó con el propósito del encuentro, que fue, por supuesto, evaluar el funcionamiento del programa IMSS-Bienestar y arreciar el paso para concretar los pendientes a la brevedad.

Michoacán es una de las entidades que está cumpliendo con la mejora del sistema de salud pública, con un abasto de medicamentos superior al 96%, la conservación, rehabilitación y mantenimiento de 22 hospitales y 2 mil 279 acciones que equivalen a una inversión de 54.2 millones de pesos.

Una vez que se dio por concluido el tema de salud, el presidente aprovechó la presencia de las y los gobernadores para conversar sobre varios temas, entre ellos, el de la seguridad, fue ahí que López Obrador reiteró su postura sobre la andanada mediática que desató el crimen de Hipólito Mora y el secuestro de 16 personas en Chiapas, lamentables sucesos que la oposición aprovechó para intentar mancillar, aunque fuera un poco, la imagen y popularidad del tabasqueño.

De pronto, como si fuese algo espontáneo, López Obrador miró a Bedolla y le reconoció por su entereza durante esa crisis, por aguantar el embate de los detractores, de los conservadores, por responder con firmeza y encarar el problema sin dejarse amedrentar. Fiel a su estilo, López Obrador pidió tres veces que los presentes aplaudieran al mandatario michoacano, uno de sus favoritos, por ser uno de los que le ha acompañado desde hace tantas batallas.

Por eso, causa risa que la vocería de la oposición hable de un fracaso en seguridad, que se avienten la puntada de que ya se orquesta un relevo en Michoacán por que López Obrador no está contento con los resultados. Cómo se nota que no conocen a AMLO y cómo se nota que no han entendido nada. Bajo ninguna circunstancia se atrevería el presidente a intervenir en una entidad para tal fin, su credo es la democracia.

Por otro lado, ha dado pruebas de que está, más que satisfecho, feliz por la colaboración que ha encontrado en Bedolla, a quien no le ha negado nada de lo que le ha solicitado y, para prueba, hay muchos botones, si no cómo explicar la avalancha de recursos federales que López Obrador ha destinado a Michoacán.

El presidente confía en Bedolla, sabe de su capacidad y, sobre todo, de su compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción, pilares de la transformación que ya se refleja en Michoacán.

Invito a la audiencia a que nos preguntemos por qué mienten la oposición y sus pregoneros, si lo mejor que ha pasado en Michoacán en los años recientes, políticamente hablando, es la mancuerna que han hecho López Obrador y Bedolla, y si no quieren creer, pues ahí están los resultados, el primer año en los últimos 15 que no hay un solo día de paro en el sector educativo, pagos puntuales a empleados, proveedores y el relanzamiento de Michoacán en el ámbito económico, baja en incidencia delictiva, no se nos olvide cómo estaba nuestro estado hace tres años, deshecho, endeudado e inseguro.

Queremos que Michoacán sea el estado grande que está designado a ser, así lo marca nuestra historia, concretarlo es nuestro destino.

