Ante las furias desatadas, fe en Dios

Vista panorámica

¿Qué sensación deja la fiesta cívica del 1 de septiembre? Una fiesta de propaganda, de discursos festivos y grandilocuentes, de gritos y aplausos, ¿los mítines? ¿Qué país pinta un discurso retórico y triunfalista de AM? Que victoria sobre los demás, del México de los adversarios y conservaduristas que descalifica el primer mandatario.

Es la victoria aplastante clamorosa de MO--NA de AM y de sus socios pseudo-religiosos, exaltados y frenéticos. Es la realización de la Cuarta Teoría Política que se impone en México con un poder dictatorial, con una exaltación y una capacidad de borrar todos los que no compartan los proyectos de un líder exaltado, que se cree iluminado, igual a Dios, como Luzbel.

Las fiestas de septiembre son de bombo y platillo en torno a Andrés Manuel y esa parte del pueblo que él controla, sometida a él, una facción, una minoría al lado de la población total y de lo ancho y largo del país.

Los que se creían dueños del país han sido reemplazados por otros, son los mismos, dictadura del poder, es la misma clase política que tiene a México en la pobreza y postración y atraso desde hace siglos.

Partido Verde y PT sin un aporte propio, sin identidad, sólo apoyo del partido grande, tienen una figura tan inútil, es para dar lástima.

AM, su movimiento y sus porras de fanáticos, con los mexicanos de los programas sociales, limosnas asistencialistas conforman una fracción del pueblo de México, muy lejos de ser mayoría.

En su narrativa, en su propaganda, AM afirma que la atención médica en México no es como la de Dinamarca, ¡que es mejor! ¿En qué discurso estamos? Manipulador, soberbio, farsante. Todo el discurso y sus datos y declaraciones están así. ¿A qué juega el presidente? ¿por qué le aplauden, que teatro del absurdo es este? Kafka y Ionesco le quedan chiquitos.

No estamos frente a un discurso lógico, serio, de una persona sensata, de un estadista. No se finca sobre datos objetivos, reales, coherentes sino sobre sus ocurrencias, sus fantasías y deseos frustrados.

No es un discurso de sana lógica que dice la verdad, objetiva, valor que está por encima de todos. no es el discurso de un primer mandatario, de un estadista honesto, reflexivo, que dice seriamente la verdad. Parece el discurso de alguien que no habla en serio, está bromeando, de un borrachito que está hable y hable.

La luz de lo alto

Ante la avalancha de acontecimientos, ante las fuerzas desatadas grandiosas, violentas y oscuras, con la pequeñez física del ser humano, necesitamos estar de pie, resistiendo el embate las fuerzas naturales y manteniéndonos dueños de la situación en medio de la noche de tormenta.

No podemos perder la conciencia de seres humanos y señores del mundo creado, no podemos dejar que los cambios sucedan a la deriva.

Hay que mantenerse de pie de frente al vendaval con la mirada clara y consciente, no podemos dejar que las tinieblas nos envuelvan y nos arrastren sin control y sin rumbo.

En los altos lugares de la política mexicana, ¿qué está pasando? ¿Qué significan todo este griterío, propaganda movimientos políticos y reformas que afectan fuerte y profundamente la vida sociopolítica y la democracia mexicana? . Hay que detectar las fuerzas destructoras que están detrás de las reformas. Hay que medir las intenciones innovadoras demoledoras y perversas de acabar con la vida democrática para establecer una dictadura de actores del género de los dictadores que pretenden instaurar la Cuarta Teoría Política para borrar las conquistas de la modernidad y poner en su lugar la dictadura igual de perversa y destructora que las dictaduras que han conocido algunos pueblos en la tierra.

No seamos ingenuos y descubramos la desbordada y envolvente narrativa de quien está en el poder. Se trata de concentrar los tres poderes en una sola persona, un régimen dictatorial y autoritario. Se benefician unos cuantos, de las hordas oficialistas, se sacrifica la vida de libertades, de respeto a los derechos humanos, de dignidad de la República democrática. El cambio no se justifica.

Los golpes tremendos y espectaculares que recibe el pueblo de México están despertando grandes sectores, grupos, razas de la sociedad en un despertar muy bello, con fuerza secreta, hasta ahora dormidas y de una resonancia tremenda capaz de sacudir la nación en el sentido opuesto a la imposición oficialista.

Son los movimientos de los pueblos indígenas, las iniciativas espontáneas de sectores muy importantes de la sociedad, de líderes carismáticos y muy puros que no buscan el poder y el dinero

El México que quieren reformar es un país sin sustento en la realidad, no existe en los hechos sólo en la narrativa, en las ocurrencias del jefe y de sus secuaces. Su fin no es la democracia sino la concentración de todo el poder en una sola persona que como Satanás es mentiroso y asesino. Vamos hacia un gran desengaño y fiasco cuando la realidad desmienta a los líderes, su ideología, sus reformas y sus sueños fallidos. Cuando se den cuenta que Andrés Manuel no es el mejor presidente de todos los tiempos e hizo de México un país lamentable, ensangrentado, sufriente. Nuestro servicio de salud está desastroso, muy lejos del de Dinamarca.

Se nos olvida que México es un país de fe, que Dios no es un inútil, que es todopoderoso y ama a México. Los mexicanos debemos buscar el refugio de la fe y de la Virgen de Guadalupe, que no es la “morena” de cierto partido oficialista que algunos usan sacrílegamente, abusando perversamente.

rmr