Amor. IV Parte y última

Esta columna la escribo con la intención de que se publique después del 14 de febrero -Día del Amor y de la Amistad- por su tono más reflexivo y abierto.

A lo largo de las participaciones anteriores, he procurado ofrecer alternativas de cómo conceptuar al amor, su origen, vida, desarrollo, factores que le afectan -para bien y para mal- entre varios otros, de modo que sobre todo se ha hablado de qué es el amor y cómo lograrlo, mantenerlo y desarrollarlo.

Pero, a veces, las cosas se entienden mejor a partir de lo que no son y no de lo que se puede decir que son; por eso quiero expresar, sin ser limitativo, qué NO es amor, sobre la base de casos reales que, aclaro, no describiré, ni atañen a quien escribe esto y solo se enuncian las conclusiones que he podido obtener a partir de esos casos, no obstante verídicos.

No es amor:

-Mentir. Faltar a la verdad en la relación, tanto en cosas menores como mayores, pues las mentiras “chiquititas” no desaparecen y sin son reiteradas se van sumando hasta llegar a formar un nudo gordiano que asfixia la relación, como sucede al mentir en aspectos relevantes.

Y este mentir, incluso, forma ese nudo asfixiante, aunque la persona engañada no sepa de la mentira, pues quien engaña es quien también carga ese nudo de manera inconsciente que residualmente le hará “explotar”

-La falta de sinceridad y de lealtad. Aunque puede comprenderse en la mentira, me parece que la ausencia de sinceridad merece un lugar aparte.

La falta de sinceridad y de lealtad es más refinada que la mentira simple, pues se refiere a hechos y actos que se producen, pero con el ánimo de encubrir otros actos y hechos cuestionables. Por ejemplo, puede suceder que una de las personas diga y repita que ama a la otra, que la quiere; incluso puede suceder que no solo lo diga, sino que la abrace, bese y haga el amor con la persona, que esté al pendiente de ella; pero que de manera oculta lleve una relación con una tercera persona. Los dichos de amor que se dicen, los abrazos, los besos, la intimidad, el cuidado sucede, cierto, pero no son sinceros y tienen la intención de manipular.

-Defraudar la confianza. Cuando la confianza se defrauda, la persona realiza actos contrarios o diversos a los esperados por la otra, como en el caso de una persona con enfermedad crónica y diagnóstico fatal inminente, cuya pareja comienza a realizar actos de disposición sobre los bienes de la enferma y proyectando una nueva vida, sin esperar al deceso de la enferma que espera cuidado y comprensión.

-Egoísmo. El egoísmo se refleja en la persona que es auto-referente, esto es, en la persona que se asume como el centro de la relación, sin que le interese llegar a tomar en cuenta y tener acuerdos con la otra persona, en los temas de la relación.

-Desinterés. La persona denota esta falta de interés cuando la resulta intrascendente el mantenimiento de la relación de amor, la forma y términos en que esta se dé, su continuidad e incluso su conclusión, sin que esto se confunda con la anuencia en estos temas para con la pareja, que regularmente llevará a acuerdos.

-Violencia. La violencia, en cualquiera de sus diversas manifestaciones indudablemente no expresa amor y se debe entender y comprender, pues en nuestra sociedad todavía, y especialmente en el caso de algunas personas, asumen que la violencia debe ser tolerada.

-Desacreditar a la pareja. Quizá una de las expresiones de no amor más recurrentes en la relación de pareja, tiene que ver con dichos o comentarios con o ante terceros, sean familiares o no, en los que se quejan de que la otra persona es de tal o cual modo, que hace o deja de hacer cosas, que se comporta de tal o cual manera que es criticable, o que desearía que fuera de tal o cual manera, no obstante que -esto lo dice la persona que regularmente se queja- ella ha puesto su mejor esfuerzo porque las cosas sean mejores.

Lo que se ha escrito sobre lo que NO es amor, representa solo un puño de temas que no se deben entender limitativos.

Si algún sentido adicional puede tener escribir sobre lo que no es amor, consiste en que quien incurra inconscientemente en algunos de los actos o hechos de no amor, lo comprenda y pueda corregir el rumbo, lo cual es posible.

“El amor es posible”. Quiero finalizar las entregas de estas participaciones, más bien con el mensaje de que el amor es posible siempre.

El amor no es algo que se construya a sí mismo, o puede verse desde el otro punto, el amor no es algo que se destruya a si mismo.

El amor implica a las personas y al implicar a las personas supone que no es una construcción (o en su caso, destrucción) de una sola persona, sino que es una obra común, que requiere de actos y hechos, a veces de omisiones de los amorosos.

Pero si los amorosos lo quieren, lo desean, crear, mantener y desarrollar el amor es perfectamente posible, es una vocación convencida de amar.

Finalmente, solo expreso que lo que se ha depositado a lo largo de las columnas son reflexiones que buscan aportar algo, para mejorar nuestras relaciones de amor, pero que de ninguna manera aspiran a establecerse, ni a imponerse, porque finalmente, en este tema, usted tiene la última palabra.

“El amor es la obra más sublime del ser humano” Uriel Piña.

rmr