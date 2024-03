Alfonso y Torres Piña confirmados; el PRI prepara "arma secreta" para Morelia

Con la designación de Carlos Torres Piña como próximo candidato a la alcaldía de Morelia, el escenario está puesto para lo que será un emocionante y ríspido proceso electoral.

La dirigencia nacional de Morena nombró a Torres Piña como el candidato, quien tiene posibilidades reales de recuperar la alcaldía hoy en manos de Alfonso Martínez.

Pero, no perdamos de vista que el PRI lanzará a alguien disruptivo, no tradicional. El tricolor apostará “por lo nuevo, que no encontrarán en MC”. Guillermo Valencia no será.

Será interesante la campaña en Morelia, ojalá porque las del Senado iniciaron desanimadas.

Raúl Morón comenzó como no queriendo la contienda. Alguien que le recuerde que ya no es tiempo de vivir en CDMX; aunque él diga que ya que inicien las campañas locales su proselitismo entrará “en otra dimensión”. Difícilmente convencerá a alguien para votar por él o Claudia, se irá con la ola obradorista como lo ha hecho en el pasado.

Carlos Herrera ¿dónde está? Hizo hasta el sábado el arranque de campaña -con el resto de aspirantes-, una rueda de prensa y ya. Su equipo solo sube las mismas fotos de su primera actividad. Lento entrará en la contienda.

Las dos mujeres que encabezan fórmula: Celeste Ascencio y Araceli Saucedo sí se han visto dinámicas.

La morenista empezó en su natal Paracho, fue a apoyar a Claudia Sheinbaum, regresó, fue a Múgica, participó el domingo en Lázaro Cárdenas, viajó a Apatzingán.

Saucedo arrancó campaña en Morelia, reunió a la clase política del viejo PRI, fue a Zacapu, Pátzcuaro, Apatzingán. Las candidaturas a diputados federales no pintan todavía dan somnolencia. Veremos a los eternos pluris, como Ernesto Núñez, el “moches” realmente “prende” en campaña o lo suyo solo es negociar en la mesa.

Estos días y el fin de semana serán álgidos, la sesión solemne en Ario de Rosales, visita y mañanera de Obrador en Morelia, visita de Claudia Sheinbaum en Maravatío y en la capital. En breve comenzará también la campaña sucia utilizando la violencia como el principal obús.

rmr