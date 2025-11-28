¿Alfonso Martinez 2027?

Después del 1º de noviembre, el tablero político en Michoacán ha cambiado y ha dejado a diversos partidos políticos sin saber ser oposición y menos frente a un gobierno estatal y federal que de manera apabullante les cierra toda oferta política que puedan ofrecerle a la ciudadanía.

Sin embargo, si hoy fueran las elecciones para elegir a nuestro Gobernador el partido de Morena probablemente perdería la elección y eso que aún no hay un solo candidato opositor. Eso en términos políticos sería un desastre y un riesgo que no quiere correr la cuarta transformación; perder un bastión de la izquierda mexicana.

En este momento La Sombreriza de Uruapan no tiene la estructura, organización y el rumbo para escalar por una candidatura a la gobernatura en este 2027, pero… basta ver el resultado de las elecciones pasadas donde resultó electo para gobernador Ramirez Bedolla, quien ganó cuestionado y por una pequeña diferencia no mayor a 50 mil votos frente al segundo lugar, para saber que ahí es donde radica el verdadero poder de La Sombreriza, en el voto de castigo que puedan conseguir en Uruapan y el resto del Estado, los cuales podrán inclinar cualquier balanza electoral.

Ahí puede surgir alguien como Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, quien tiene la experiencia, el aporte político, jurídico y electoral para construir, formalizar alianzas y escalar una candidatura al gobierno de Michoacán para hacerle frente a todas las narrativas gubernamentales.

La Sombreriza si puede cambiar la política en Michoacán, las mayorías en el Congreso local, Ayuntamientos, Senadurías y Diputaciones federales, porque hoy estamos ante un momento enorme, por eso el gran interés del Gobierno de la República en “rescatar Michoacán” con un plan que no es otra cosa que una oferta política y sonrisas de sus funcionarios.

Si los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Nuevo León, que no son gobernados por Morena tienen un gran desarrollo y crecimiento económico ¿cómo cree que le iría a Michoacán si la izquierda lo dejara de gobernar?

Usted ya tiene el veredicto.

