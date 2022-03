Al cabo Ucrania está muy lejos ¿no?

Obviamente ahorita no hay otro tema más importante en el mundo que la invasión de Rusia a Ucrania pero, si bien los trancazos están muy lejos como para que nos caiga una bala perdida, es importante que entiendas los impactos económicos que para México todo este relajo generará.

Hay ya muchos videos en internet que explican el origen de la disputa y las posibles teorías que explican por qué estalló esa guerra pero aquí te voy a desmenuzar como nos afecta esa bronca que parece estar muy lejos.

En primera, la globalización ha generado que todos los mercados se encuentren entrelazados por lo que cualquier cosa que suceda en un rincón del mundo le afectará a todos en el otro lado.

En esta ocasión es bien sencillo, Rusia es el principal productor de Gas Natural de todo el mundo y es quien le surte de ese energético a Alemania quien lo usa tanto para la generación de electricidad como para la industria. Ese gas se manda por ductos los cuales pasan ¿por donde crees? Pues si, justo por Ucrania.

Ahora si todo este relajo tarda mucho en resolverse o incluso si empeora entonces el gas natural dejará de fluir, las fábricas europeas dejarán de funcionar y los productos se dejarán de elaborar. Esto provocará escasez de materias primas y componentes para la fábricas del resto del mundo lo que llevará, nuevamente, al efecto que ocasionó la pandemia y del cual apenas íbamos a empezar a salir; el llamado choque de oferta del cual te platiqué a principios de este año.

Otra bronca es que Rusia, además del gas natural, es líder mundial en producción de agroquímicos y en trigo lo que llevará a impactos directos en el sector agrícola global al igual que en la canasta básica de todos los países al aumentar el precio de todo aquello que se produzca con trigo.

Entonces la línea está muy clara, con la invasión Rusia se hará acreedor a sanciones económicas lo que generará escasez en gas, electricidad, industria y productos del campo principalmente lo cual provocará un impacto más en la inflación mundial.

Para pintarle otra raya más al tigre Rusia es también de los principales productores de petróleo por lo que habrá una reducción importante en el oro negro lo que llevará a que los combustibles suban también de precio generando un impacto al alza en prácticamente todos los precios de todas las cosas que sean transportadas por avión, barco o tráiler; o sea todo.

Aquí en México prepárate para un gasolinazo porque si bien esto no es culpa del brutalmente incompetente gobierno que tenemos, su falta de previsión y pésimo manejo económico nos ha dejado sin dinero para hacer frente a estos embates. La gasolina no ha subido tanto porque tiene un subsidio que cada vez es mayor y que ya no hay manera de seguir pagando por lo que, al final, el precio del combustible subirá sin duda alguna.

Banco de México ha estado subiendo las tasas de interés con el objetivo de controlar la inflación pero con este nuevo trancazo ese aumento de tasas no tendrá absolutamente ningún efecto mas que encarecer los créditos lo que podría terminar dándole otro empujón a la inflación.

Todo esto te lo puedo resumir en una frase con recomendaciones: en este año no te endeudes, revisa si tienes cubiertos tus riesgos y toma decisiones en tu patrimonio privilegiando la cobertura y la protección.

Las crisis generan siempre oportunidades pero estas llegan para aquellos que tienen capital para tomarlas, sé conservador y espera a que las cosas tomen un rumbo más claro, entonces sí, ahí podrás comenzar a identificar esas oportunidades.

rmr