Agárrate, la recesión económica es inminente

Tipo de Cambio: Parecería contradictorio que estemos en una crisis económica con un tipo de cambio en $18.79 pero es muy importante que sepas algo. El tipo de cambio, desde hace mucho, ya no refleja la salud de la economía; o al menos no en México. Por ejemplo, en Dic20 estaba en $19.90 por lo que la baja ahorita es de solamente 5.5% pero ojo. El dólar puede bajar por 2 razones: o porque el peso se fortalece o porque el dólar se debilita y, ahorita, es esta segunda. EUA está pasando por un momento complicado y su moneda está siendo impactada. En México estamos recibiendo muchísimas remesas justamente porque los paisanos están mandando lo que pueden para rescatar esa lana. Además, la diferencia en las tasas de EUA y México está generando que venga mucho capital golondrino pero esa lana no es productiva para la economía nacional. Todo esto indica que el dólar podría rebotar en cualquier momento, aunque no más allá de los 21 pesos.