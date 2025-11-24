Actitudes fuertes y débiles

¿Cómo hacer para que alguien cambie de actitud? Sin duda, para vender nuestra marca, necesitamos que alguien asuma una actitud a favor de nosotros, y esto lo podemos hacer entendiendo acerca de “actitudes débiles y fuertes”.

¿Qué te parece la palabra Javalamu? Probablemente no te importe demasiado.

Las opiniones que se tienen acerca de esta palabra sin sentido son un ejemplo de lo que los científicos del comportamiento llaman “actitud débil”. Es decir, se trata de preferencias u opiniones a las que la gente no da mucha importancia y son fáciles de cambiar.

Si ahora te preguntara: ¿qué sientes por los pinos, por los números primos? Aquí podrías tener una opinión, pero con seguridad no es demasiado importante para ti; por lo tanto, sería relativamente fácil cambiar tu punto de vista.

Pero si te preguntara: ¿qué sientes por los partidos políticos o por tu equipo deportivo favorito?, ¿qué opinas de tu marca de cerveza favorita o del aborto? Aquí podríamos observar la llamada “actitud fuerte”, es decir, de alta implicación.

Cuando uno piensa en temas sobre los que ha reflexionado mucho o de gran convicción moral, solemos tener un posicionamiento correcto o incorrecto, y este tipo de actitudes fuertes son mucho más resistentes al cambio.

Lo que sucede es que, cuando nuestras grandes creencias son puestas en duda por alguien, nuestra primera reacción es la incredulidad o la negación; nuestro radar antipersuasión se apresura a proteger nuestras firmes creencias.

En suma, en lugar de cambiar o renunciar a nuestra opinión, no tomamos en cuenta la información que contradice nuestro punto de vista y la descartamos.

Ante este tipo de actitudes fuertes, lo que se requiere es mayor cantidad de pruebas o evidencias. Es decir, algunos temas, productos o comportamientos necesitan algo más para que la gente cambie su actitud.

Entonces, ya sabes cómo lograr que la gente cambie su punto de vista para que se decida a comprar nuestra marca, producto o servicio.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios. Es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España. WhatsApp: 443 318 1742 / Redes sociales: @ChristiánConAcento

