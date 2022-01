A rendir cuentas, asociaciones interesadas en ser partido político local

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán consideró conveniente reformar y actualizar el reglamento para la fiscalización de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local en el estado de Michoacán, un asunto de suma importancia y trascendencia en nuestro sistema electoral.

Cada seis años se abre la posibilidad de conformar partidos políticos, esto es, al año siguiente de la elección de titular del Poder Ejecutivo, a nivel federal o a nivel local, según corresponda.

Es por ello que desde el año 2016 este reglamento de fiscalización no había sufrido modificación alguna, por lo que resultaba necesario adecuarlo conforme a la normativa vigente en la materia, con la finalidad de que las organizaciones de ciudadanos y ciudadanos interesados en constituirse como partido político local cuenten con un marco legal actualizado.

Estas modificaciones permitirán dar certeza y legalidad a los actos que la autoridad electoral de Michoacán realizará durante el proceso de realización de asambleas de las asociaciones civiles para obtener el registro como partido político a nivel local.

Los organismos públicos locales están obligados a establecer procedimientos de fiscalización acordes a los que establece el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en cada una de las etapas de conformación de partidos políticos locales; así mismo, para los siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales y organizaciones de observadores en elecciones locales.

El financiamiento que informen deberá ser apegado a la ley, donde queda prohibido recibir financiamiento de algunos sujetos, por ejemplo, de cualquiera de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o descentralizada; organismos autónomos; personas morales; partidos políticos estatales o nacionales; agrupaciones de cualquier religión o secta; personas extranjeras; organismos internacionales, entre otras.

Con la presente reforma, las y los ciudadanos deberán informar mensualmente al instituto sobre el origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez días de cada mes; esto lo tendrán que realizar desde el momento del aviso de intención hasta la resolución sobre la procedencia del registro. En estos informes deben desglosar cada uno de los gastos que realicen en cada una de sus asambleas, como parte del ejercicio de transparencia.

También se adicionaron normas técnicas, necesarias para regular el registro contable, de comprobación y rendición de cuentas de las organizaciones, a fin de dotar de mayor certeza los procedimientos de fiscalización que lleve a cabo la Coordinación de Fiscalización del Instituto.

Finalmente, se adecúa el reglamento con el uso de un lenguaje incluyente, no discriminatorio y no sexista, con el que se busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan, contribuyendo así al cumplimiento de los principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación.

Es de resaltar que esta reforma permitirá al Instituto Electoral de Michoacán cumplir con la función de fiscalizar los ingresos y egresos de asociaciones civiles que pretendan ser partidos políticos locales y, por lo tanto, en caso de lograr el registro, que reciban financiamiento público.

Mtro. Juan Adolfo Montiel H.

Profesor en Derecho, Ciencia Política y Comunicación (Actualmente Consejero Electoral del IEM)

juanadolfomontiel@iem.org.mx