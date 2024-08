A mis hermanos de Morena

Abran los ojos, tengan un juicio no se porten como fanáticos, dense cuenta de lo que están haciendo: darle muerte a nuestra democracia.

Vista panorámica

Les digo “hermanos” con honestidad.

Les perdono que hayan utilizado el nombre de la Virgen de Guadalupe, la virgen morena y la hayan utilizado para atraer adeptos y hacer creer a los pobres de Yahvé.

No denigro ni condeno a nadie porque mi maestro Jesucristo me enseña a respetar a todos.

Quisiera poder creer en el nuevo gobierno, en Claudia , pero miente mucho, sólo véanla al rostro, se construye el gobierno sobre la mentira. No es cierto que la reforma al poder judicial es un mandato del pueblo porque votaron por Claudia para presidente, son dos cosas totalmente distintas . Una república construida sobre la mentira va al fracaso total. Engañan a los sencillos abusando de su nobleza, los “envuelven” en su narrativa. No es cierto que el embajador de Estados Unidos no pueda opinar sobre la Reforma, es un valor absoluto que está sobre la política, eso no es injerencia. Así hay muchas mentiras astutas, hechas para envolver a bobos. El pecado es de quien las dice.

Se construye en el vacío del derecho y la justicia, contra la Constitución. Fuera del círculo de gobierno no se ven razones suficientes, todo parece capricho.

No construyen sobre Dios, Claudia es atea, no tiene los sacramentos, los conceptos de verdad, de justicia, de bien común, el concepto de persona humana, centro del gobierno.

El populismo de ustedes hace caer a los pobres e ignorantes, los engañan y manipulan.

AM no toma su distancia de los dictadores, no hace declaraciones que lo definan, no los condena, los protege veladamente.

Cuando nuestros colegas venezolanos de SCALA iban a votar por Hugo Chávez, les gritamos que no lo hicieran. casi 30 años después se pagan las consecuencias mortales. . Teníamos razón.

AM no deslinda de los dictadores, parece protegerlos y mostrar que son de lo mismo, concretamente con Putinel crimienal de guerra, con Maduro, el del gran fraude electoral. Aprueba las dictaduras… El que con lobos se junta… No fue así con el gobierno de Perú, ahí fue ingerecista.

Abran los ojos y reconozcan que son ustedes los verdugos de la democracia en México y tienen actitudes de soberbia y orgullo de los dictadores. Van a llevar a nuestra República democrática hacia un fracaso total y una situación de desgracia y dolor como lo que atraviesan los venezolanos, AM está con maduro, lo protege, no condena los actos del dictador.

No sean como los judíos que, en nombre de su gobierno, sus tradiciones y los intereses de sus jefes, los Escribas y Fariseos torturaron y mataron al hijo de Dios subiendo a la cruz. Hasta hoy siguen pagando su pecado.

Si creyeran en Dios, en sus declaraciones y los hechos no caerían, si se dejan guiar por el sublime Jesucristo, hijo de Dios he cho hombre, el más sabio de los que hacen leyes y reformas, el modelo perfecto de amor a los pobres, otra cosa sería, yo me iría con ustedes. Cuando AM era jefe de gobierno yo intuí que sería presidente y quise ayudarlo pero al ver sus actitudes soberbias y falta de sentido común, lo abandoné definitivamente.

Los legisladores oficialistas no deben obseder ciegamente y aprobar las reformas. Son seres racionales, deben analizar según la Constitución y el Bien Común y la verdad y votar no lo que diga AM y sus incondicionales sino lo mejor para una NACION democrática grande y rica que tiene derecho a la paz y la democracia para todos no sólo para AM y sus consentidos, que, finalmente no son todos los mexicanos. LOIN DE LA.

Ustedes están en la gran oportunidad de hacer reaccionar a AM y sus jefes, de proponer el cambio del dirección. Serán los salvadores de la patria.

El dictador en el colmo de su soberbia, ebrio de poder se desnaturaliza, ya no es un hombre, es la bestia del apocalipsis, es un demonio y es capaz de lo peor, derramar toda la sangre, y el genocidio, la hecatombe, como Hitler, Stalin, Fidel, Daniel es insensible al sufrimiento de toda la gente, no conviene llegar a esos extremos.