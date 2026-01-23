A la Gobernatura sin cordura

Comenzamos el año y con él las encuestas en materia política para ver quién tiene posibilidades para ser electo gobernador o gobernadora en Michoacán para el año 2027. En redes sociales hay un bombardeo sin parar de funcionarios del gobierno estatal y legisladores que se postulan abiertamente al solio de Ocampo, y aprovechan cada espacio informativo para dar una entrevista con motivo de las funciones que desempeñan y terminan hablando de política y temas electorales.

Hoy la función pública está pagando grotescamente la promoción política de algunos personajes, ya sea con entrevistas, publicaciones forzadas de su día a día “trabajando” e incluso con la pinta de bardas “espontáneas” a favor de funcionarios de gobierno y legisladores, que nadie sabe quien las hace y peor aun; nadie las quita.

Posicionar la imagen de esa forma “silenciosa o discreta” es para obtener ventaja en próximas encuestas para perfilarse como candidatos (as) oficiales, lo cual no es otra cosa que una trampa, son actos deshonestos e incluso desagradables. Y así vamos rumbo a la siguiente gobernatura; sin orden, sin respeto a la ley, y con el silencio de los partidos políticos que no están en el poder, quienes al verse perdidos en las siguientes elecciones, solo les resta vender su silencio.

Y es así como vendrán las nuevas alianzas políticas; esas que servirán para no estorbarle al ganador, para no denunciarlo por campañas anticipadas, en fin para callar las ilegalidades en que puedan incurrir. Todo a cambio una pizca de esa deshonestidad y poder vivir otros tres o seis años de la nómina gubernamental.

El silencio y las complicidades políticas tienen a Michoacán sin progresar, y ya verá que los próximos aspirantes, candidatos e incluso funcionarios de gobierno serán los mismos. Y mientras sigan los mismos, las cosas seguirán siendo las mismas.

Estimado lector ¿un funcionario o político que se promociona con recursos públicos lo hace por el bien de Michoacán, o por continuar y acrecentar sus privilegios?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com

BCT